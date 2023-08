Incendies à Hawaï: des scènes d'apocalypse à Lahaina

Reportage

Le combat continue contre les feux qui dévastent l'archipel de Hawaï. Les dégâts sont impressionnants et le bilan s'élève maintenant à au moins 67 morts, un chiffre qui va probablement augmenter, selon le gouverneur de l'archipel. Parmi les zones les plus touchées, l'ile de Maui, où la ville historique de Lahaina a été quasiment détruite.

Il n’est pas exagéré de parler de scènes apocalyptiques : des centaines de maisons et de commerces dont il ne reste absolument rien, et ces mêmes images qui se répètent rue après rue, pendant des kilomètres, raconte Wassim Cornet, envoyé spécial de France 24 à Lahaina.

Chacun raconte son histoire : comment il a réussi à échapper aux flammes, comment il a fui avec les vêtements qu’il portait ce jour-là et absolument rien d’autre. Un jeune homme dont la maison a été détruite raconte avoir passé huit heures dans l’océan, agrippé à un rocher, après avoir couru pour fuir l’incendie. Lui, ainsi que d’autres personnes, ont été secourus par les garde-côtes à deux heures du matin mercredi, et la question qui les taraudait tous en attendant les secours était la suivante : est-ce qu’ils allaient mourir suffoqués par la fumée, noyés ou bien par hypothermie. Et ce sont ainsi des dizaines d’histoires de terreur et de survie qu’on peut entendre à Lahaina.

Parmi les habitants, il y a évidemment beaucoup de tristesse, plusieurs familles fouillent les décombres de leur maison pour peut-être trouver des objets ou des souvenirs qui n’ont pas brûlé. Beaucoup d’attente et de crainte aussi, parce qu’en l’absence de réseaux téléphonique et d’électricité, nombreux sont ceux qui n’ont pas de nouvelles de leurs proches ou de leurs voisins, et qui donc ne savent pas s’ils ont survécu à la catastrophe.

Et puis, il y a aussi maintenant de l’inquiétude, parce que certaines maisons qui n’ont pas brûlé ont été cambriolées ces dernières heures, ce qui a conduit les autorités à instaurer un couvre-feu. Désormais, toute circulation dans la ville de Lahaina est interdite entre 22 heures et 6 heures du matin. Et les zones les plus dévastées restent interdites d’accès. Car les équipes de secours poursuivent leurs recherches dans les décombres et les ruines des maisons. Au fur et à mesure qu’elles progressent, le bilan humain risque de s’alourdir étant donné que des centaines de personnes sont, pour le moment, toujours portées disparues selon les autorités.

Une enquête ouverte sur la gestion de la crise

Pourtant les États-Unis sont plutôt en avance en matière de système d’alerte à la population. Tous les téléphones émettent une espèce de signal sonore strident lorsqu’il y a, par exemple, une alerte enlèvement ou bien une tornade dans le secteur, ou, dans ce cas-ci, un incendie. Mais il n’y a eu absolument aucune alerte, ni d’ordre d’évacuer mardi au début de l’incendie, et donc certains habitants reprochent aux autorités d’avoir mis du temps à réagir et d’avoir tout simplement été abandonnés. Les autorités, quant à elles, expliquent que les pompiers étaient occupés à combattre un incendie bien plus important à ce moment-là, et que, de toute manière, les flammes avaient détruit les antennes de communication, ce qui aurait empêché l’envoi d’un message d’alerte.

À l’heure actuelle, note Loubna Anaki, notre correspondante à New York, six feux continuent de brûler sur l’île de Maui, même si les flammes sont maîtrisées à 80 %. Les pompiers espèrent pouvoir progresser grâce aux vents qui se sont enfin calmés.

De multiples traumatismes à venir « Cela va entrainer beaucoup de traumatismes et de difficultés pour les personnes déplacées, beaucoup de défis pour les moyens de subsistance dans une région touristique, analyse Erica Fleishman, directrice du centre de recherches sur le changement climatique d’Oregon aux États-Unis, au micro de Cléa Broadhurst du service international de RFI. Pour certaines des personnes qui ont perdu leur maison, l'incertitude quant à l'endroit où elles pourront vivre à moyen ou à long terme. L'incertitude quant à l'emploi également. Je suis sûre que dans certains cas, c'est tout simplement le traumatisme émotionnel. L'exposition à la fumée n'a pas encore été beaucoup abordée, compte tenu des défis immédiats posés par les flammes elles-mêmes, mais cela a beaucoup d’impacts pour les personnes souffrant de maladies préexistantes, en particulier des maladies cardiaques et respiratoires. L'exposition à la fumée peut avoir des effets à plus ou moins long terme. Il est possible, en particulier lorsque de nombreuses structures brûlent, que l'eau soit contaminée et ne puisse plus être bue en toute sécurité. Il arrive souvent que des glissements de terrain se produisent à la suite d'incendies de forêt importants, surtout si les précipitations sont abondantes avant que les plantes n'aient poussé suffisamment pour stabiliser le sol. »

