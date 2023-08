Incendies à Hawaï: les habitants retrouvent Lahaina réduite en cendres

Au moins 80 personnes sont mortes dans les incendies qui continuent de ravager l'île de Maui, à Hawaï, selon le dernier bilan communiqué par les autorités, dans ce qui devient l’une des catastrophes les plus meurtrières de l’histoire de l’archipel. Ce lourd bilan vaut aux autorités une pluie de critiques sur leur gestion. Les habitants, encore sous le choc, commencent tout juste à constater l'étendue des dégâts, qui ont réduit la région de Lahina quasiment à néant par la force du brasier.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante aux États-Unis, Loubna Anaki

Des renforts de l’armée commencent à arriver. Des équipes ont été déployées sur Maui pour aider à la gestion des débris et installer des systèmes d’urgence pour l’électricité et les communications. Ces feux qui ont ravagé la région de Lahaina, sur la côte ouest de l’île de Maui, ont totalement détruit les installations téléphoniques et le réseau électrique.

Près de 5 000 foyers sont toujours privés de courant à l’heure actuelle et les pompiers sont toujours sur le terrain : six feux brûlent toujours sur Maui.

Samedi 12 août au matin, des habitants ont été autorisés à nouveau à revenir dans certains quartiers de Lahaina après la fermeture de la route principale vendredi soir. Les opérations d’évacuation se poursuivent également pour transporter les touristes vers d’autres îles de l’archipel pour que les ressources de Maui puissent servir aux habitants.

On commence petit à petit à avoir une idée plus claire de l’étendue des dégâts. À Lahaina, 2 200 bâtiments ont été détruits et plus de 800 hectares sont partis en fumée. À en croire une estimation de l’agence fédérale pour la gestion des catastrophes, la reconstruction de Lahaina pourrait coûter près de 5,5 milliards de dollars.

À lire aussiIncendies à Hawaï: des scènes d'apocalypse à Lahaina

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne