États-Unis: la ville de New York encore dépassée par les migrants

Le maire de New York appelle à l'aide. Eric Adams demande au gouvernement fédéral de soutenir sa ville face à la crise migratoire. Près de 100 000 migrants et demandeurs d’asile sont arrivés à New York ces derniers mois, envoyés à bord de bus et d’avions par les gouverneurs des États conservateurs du sud. Selon Eric Adams, cette crise pourrait ruiner sa ville.

Des migrants arrivés récemment dans la ville de New York patientent devant l'hôtel Roosevelt, reconverti en centre d'accueil, le 1er août 2023. REUTERS - MIKE SEGAR

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki À quelques rues de Times Square, l’hôtel Roosevelt est devenu le symbole de la crise migratoire de New York. Cet hôtel iconique, fermé depuis la pandémie de Covid-19, a été transformé par la ville en centre d’accueil pour demandeurs d’asile. « Je n’aurais jamais imaginé être dans cette situation. Ils ont mis un mois à me donner une chambre. Pour qu’ils m’aident. J’ai dormi dans la rue. C’est moche de se retrouver à dormir dans la rue », explique Maïté, une migrante équatorienne. Elle vit dans cet hôtel depuis deux semaines. Elle et son mari ne sont pas les seuls à avoir dû dormir dans la rue avant d’avoir un logement. Il y a quelques jours, la file d’attente devant l'hôtel Roosevelt s’étendait sur plusieurs pâtés de maisons. Des scènes qui ont choqué les New Yorkais et les migrants comme Charon, une Colombienne de 16 ans : « C’est très triste de voir des personnes qui ont traversé des choses aussi dures et qui se retrouvent à dormir par terre dans la rue. Oui, ça m’attriste beaucoup. Ces gens méritent mieux après tout ce qu’ils ont vécu. » Cela fait des mois que la ville de New York est débordée par les arrivées massives de migrants. Leur prise en charge pourrait coûter plus de 12 milliards de dollars à la ville sur trois ans. Un coût trop lourd selon le maire, Eric Adams : « Notre compassion est infinie, mais nos ressources ne le sont pas. Nous avons atteint nos limites. » Eric Adams appelle une nouvelle fois le gouvernement fédéral à l’aide. Des appels qui, pour le moment, restent sans réponse. NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI