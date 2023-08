Equateur: débat des candidats à la présidentielle, épreuve du feu pour Andrea Gonzalez du parti «Construye»

À une semaine du premier tour des élections générales anticipées en Équateur, un débat doit opposer ce dimanche soir les 8 candidats à la présidentielle dont la remplaçante de Fernando Villavicencio, assassiné mercredi. Dans un pays qui a perdu tout espoir en la politique, ou plus de 800.000 demandes de visa ont été déposées auprès d’ambassades étrangères suite à une vague de violence sans précédent, c’est probablement la dernière occasion pour que les Équatoriens en sachent un peu plus sur les propositions de ceux qui souhaitent terminer le mandat du président Lasso.

Equateur: Andrea Gonzalez (centre) succède à Rafael Villavicencio comme candidate à la présidentielle pour le parti Construye après l'assassinat mercredi 9 août de son leader. Sur la photo, elle est entourée de Patricio Carrillo, ex-ministre de la Défense et candidat à la députation, et d'Antonio Lopez, autre cadre du mouvement.

À l’issue d’une campagne électorale particulièrement courte, rarement débat présidentiel aura été si important que celui de ce dimanche, selon le politologue Gustavo Isch. « De nombreux consultants politiques pensent que les débats n’ont que peu d’influence voire pas du tout sur la décision des électeurs… moi je ne suis pas d’accord. Par expérience, par histoire, et surtout dans les circonstances actuelles, ce débat peut être décisif », explique-t-il au micro de notre correspondant à Quito, Eric Samson.

D’autant que l’assassinat mercredi soir du candidat Fernando Villavicencio pourrait bien rebattre les cartes, selon Sophie Beltrán, fonctionnaire. « Je crois que cela a été l’un des coups les plus durs contre le corréisme car tous les adversaires de l’ancien président et les partisans de Villavicencio pensent que le responsable de l’attentat est (Rafael) Correa ». Lorsqu'il était journaliste d’investigation, Fernando Villavicencio s’était fait connaitre en sortant des affaires sur Rafael Correa, expliquait il y a quelques jours notre correspondant. En 2014, Rafael Villavicencio doit se réfugier dans la forêt amazonienne, après avoir écopé de 18 mois de prison – il avait accusé le président d’avoir ordonné une opération armée dans un hôpital. Deux ans plus tard, un juge demande son emprisonnement, en cause : son utilisation de mails piratés dans une enquête sur une corruption présumée de l’entreprise Ecopetrol. Il s'exile alors au Pérou. Mais c’est suite à une de ses enquêtes révélant un système de corruption que Rafael Correa sera condamné à huit ans de prison. Lorsque ce dernier quitte la présidence, Fernando Villavicencio revient dans le pays, il se lance en politique et est élu député en octobre 2020.

Andrea González, une écologiste pour succéder à Rafael Villavicencio

Et le fait que la préoccupation numéro un de plus de 80 % des Équatoriens soit l’insécurité peut favoriser ceux qui en ont fait leur cheval de bataille, selon la journaliste Pamela Cruz. « Si un candidat présente une stratégie plus ou moins cohérente sur ce qu’il fera en un an et demi contre la délinquance, je crois que de nombreux électeurs pourraient dépasser leur posture idéologique et voter pour cette personne ».

Un thème de campagne qui peut pénaliser celle qui succède à Fernando Villavicencio. Andrea Gonzalez, qui postulait à la vice-présidence, est devenue la candidate présidentielle du parti centriste Construye. Sa spécialité, ce n'est pas la lutte contre la délinquance : Andrea González est une écologiste de 36 ans, spécialiste de la défense des mangroves, des océans, du trafic d'animaux sauvages. Son profil était complémentaire de celui de Rafael Villavicencio, qui avait fait de la lutte contre la corruption son moteur politique.

