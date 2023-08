Perdre sa forêt ou la modifier: le Canada face au bilan carbone des incendies

Les feux qui ravagent le Canada d'un océan à l'autre émettent énormément de carbone dans l'atmosphère, au risque de plomber durablement le pays dans sa lutte contre le dérèglement climatique. Certains chercheurs proposent de profiter de cette fenêtre d'opportunité désastreuse pour mieux adapter les forêts canadiennes aux dérèglements à venir.



Le chiffre était dans tous les médias internationaux fin juillet : les feux au Canada ont émis plus de 290 mégatonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est le double du précédent record de 2014. Désormais, plus de 130 000 kilomètres carrés ont été brûlés, faisant de cette année la pire année de tous les temps pour le Canada, et une surface six fois supérieure à la moyenne de la décennie passée.

Nécessairement, les chercheurs canadiens s'alarment. Pour Catherine Potvin, biologiste forestière interrogée dans Le Devoir, c'est une bascule. « Le déclin des forêts, on le prévoyait, et on disait : attention, quand les forêts commencent à décliner, on perd le contrôle. Et là, maintenant, c’est évident que c’est en train d’arriver », rappelle-t-elle dans l'article du quotidien québécois.

Evelyne Thiffault, chercheuse spécialisée dans l'étude du carbone forestier à l'Université Laval, abonde : la catastrophe est là et cette année, exceptionnelle, finira par devenir la norme. « Le phénomène El Niño a accentué cette année les feux de forêt au Canada, l'année prochaine pourrait être plus calme, mais il permet de comprendre ce que sera l'avenir proche : des feux plus fréquents, plus intenses, et des émissions de carbone records », explique la professeure à Radio France Internationale.

Un écosystème précieux

Pour bien comprendre l'ampleur de la situation, il faut comprendre le rôle que joue la forêt boréale, l'écosystème touché par les feux au Canada, dans la séquestration du carbone. Le dérèglement climatique actuel est provoqué par l'émission de gaz à effets de serre, dont le CO2. Ce carbone peut être émis, lors de la combustion d'énergie fossile comme le pétrole par exemple, ou retenu, grâce à la photosynthèse notamment, dans l'océan ou les forêts.

Or, la forêt boréale est à l'origine un puits de carbone, c'est-à-dire qu'elle retient plus de carbone qu'elle n'en émet. « Pendant des millénaires, la forêt boréale a eu le temps d'accumuler beaucoup de carbone, particulièrement dans les sols, car les basses températures de sa zone géographique ralentissent la décomposition et augmentent la quantité de carbone stocké : c'est un très gros réservoir », confirme Évelyne Thiffault.

Le problème, c'est que la forêt boréale est devenue plus émettrice que détentrice de carbone : c'est la conséquence de différents désastres survenus ces dernières années au Canada. La racine de ces désastres est la hausse des températures. Elle accélère la décomposition, les micro-organismes vont donc consommer plus de bois et relâcher plus de carbone, les forêts vont plus brûler, du sol à la canopée et les épidémies d'insectes vont s'accentuer, rappelle la chercheure : « L'ouest canadien a connu dans la dernière décennie une épidémie assez sévère de dendroctone du pin, qui a tué une grande partie des arbres. C'est donc du bois mort qui se décompose, et qui émet du carbone supplémentaire dans l'atmosphère ».

Un bilan carbone officiellement épargné

Les politiques n'ont pas à s'inquiéter. Le bilan carbone du Canada, qui doit diminuer fortement si le pays veut respecter les Accords de Paris, n'inclut pas les émissions de carbone de sources « naturelles ». Cela concerne autant les incendies que les éruptions volcaniques. Un pays ne devra donc jamais répondre des émissions d'un incendie de forêt, peu importe si les feux sont accentués par le dérèglement climatique, si le pays investit suffisamment ou pas dans ses services de secours, ou si une mauvaise gestion des forêts a multiplié les risques d'embrasement.

Reste que ce carbone forestier part dans l'atmosphère, et qu'il participe au dérèglement climatique. S'il était pris en compte, le bilan carbone des feux serait un poids impossible à assumer pour le Canada. Malgré tout, pas question d'abandonner, insiste Évelyne Thiffault : « Il ne faut surtout pas jeter l'éponge, au contraire : pour compenser ce carbone qui part naturellement dans l'atmosphère, nous devons encore plus réduire les sources de carbones provenant de sources humaines ».

Adapter la forêt

En plus de réduire nos émissions anthropiques, il existe des solutions pour diminuer le rejet du carbone des forêts. L'homme doit faire ce qu'il sait faire de mieux : modifier son environnement, mais cette fois-ci vertueusement. « L'idée est d'aider la forêt à s'adapter en faisant de la migration assistée, car les écosystèmes forestiers ne peuvent pas s'adapter aussi vite. On pourrait donc planter des essences plus résistantes aux feux, comme les feuillus », explique la chercheure. Cette solution est loin d'être une solution sans sacrifices : on perdrait des espèces d'arbres précieuses, ainsi que toutes les espèces animales et végétales qu'elles abritent, mais on limiterait les risques d'incendies et l'emballement climatique.

Pour l'instant, quelques initiatives locales sont à l'œuvre au Canada : elles sont surtout expérimentales. Le gouvernement fédéral a promis de planter deux milliards d'arbres d'ici à 2030, mais il faudra que ces essences soient intelligemment pensées, prévient la professeure. Dans tous les cas, l'écosystème qui prendra la place de la forêt boréale sera moins efficace que cette dernière pour retenir le carbone, et la diminution des émissions d'origines humaines doit donc rester la priorité, si l'on veut éviter les pires catastrophes climatiques.

