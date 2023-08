Valentina, la jeune Afro-Colombienne de Tumaco qui défile pour une grande marque de luxe française

Portrait libre

En quelques mois, Valentina Castro est devenue l’un des modèles exclusifs de Louis Vuitton. Le 6 mars 2023, elle a fait ses débuts comme mannequin lors d’un défilé au musée d’Orsay à Paris. Originaire de Tumaco, une région rurale et peuplée d’Afro-descendants, elle est devenue top model par hasard. Elle vit en quelque sorte un conte de fées moderne.

De notre correspondante en Colombie,

Avec fierté, elle arbore ses tresses afro et sa peau noire. À 18 ans, Valentina Castro est une jeune femme qui a la tête sur les épaules et une conscience professionnelle bien définie. Elle arrive à l’heure à son rendez-vous et n’oublie aucune formule de politesse. C’est cette attitude et les traits de son visage qui ont attiré l’attention d’une agence de mannequins de République dominicaine : Nefer Models Management.

Valentina faisait la promotion de ses tresses sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a reçu un message hors norme. « Un chasseur de têtes de l’agence m’a écrit sur mon profil Instagram. J’ai mis cinq jours avant de lui répondre, car je ne le croyais pas. Après quelques échanges, j’ai réalisé qu’il ne mentait pas. Mais, je n’étais pas confiante jusqu’au jour où j’ai rencontré l’équipe. »

Son premier casting a eu lieu à Cali, dans le sud de la Colombie, à près de quatorze heures de route de chez elle. Sa mère l’accompagnait par sécurité. Valentina découvre un nouveau monde régi par des règles et des exigences professionnelles élevées.

« Ils voulaient me rencontrer et vérifier que les photos d’Instagram ne mentaient pas. J’ai fait quelques photos et j’ai marché sur un podium plusieurs fois. Dès le premier jour, j’ai commencé une nouvelle routine sportive et j’ai modifié mon alimentation. Je me réveillais vers 05h00 ou 06h00 du matin. J’ai passé beaucoup d’heures sur des talons. C’était physique, mais j’ai appris à ne pas baisser les bras. »

De Tumaco à Paris, le grand écart

En quelques mois, entre février et mai 2023, Valentina est allée en France, en Corée du Sud, en Grèce et en Italie pour cinq shows. Elle confie qu’elle a toujours du mal à y croire. Par moment, elle pense encore qu’elle rêve, car quitter sa région est complexe. Tumaco n’est pas une ville tendre et sa réputation l'est encore moins.

« Il n’y a presque pas d’opportunités. C’est difficile de sortir d’ici. C’est très rural. Il y a peu d’aides pour s’en sortir. Les gens ont une mauvaise image des habitants, parce que certains ont fait de mauvaises choses. Mais dans ma famille, on est des battants. Il y a des avocats, des pêcheurs, des policiers, des entrepreneurs. »

Tumaco, ville surnommée « la perle du Pacifique », se trouve près de la frontière avec l’Équateur et compte plus de 200 000 habitants. Ses paysages maritimes sont célèbres et permettent d’y observer des baleines. L’activité économique principale reste la pêche artisanale. Mais, la presse parle souvent de Tumaco pour la pauvreté et des affaires liées au narcotrafic.

Un exemple pour faire évoluer les mentalités

Valentina Castro est le premier top model de la famille, même si une cousine a été reine de beauté et qu’elle l’a aidée dans toutes les étapes de sa jeune vie de mannequin. Elle a conscience qu’elle est un exemple pour les membres de sa communauté et que des sacrifices l’attendent pour poursuivre sa carrière dans la haute couture.

Jusqu’à présent, Valentina n’a pas rencontré beaucoup de consœurs afro ou colombiennes sur les podiums. « J’aime mes tresses. Je suis fière de ma culture afro, ça fait partie de moi. Mais, j’ai eu plusieurs fois des problèmes dans les aéroports. Parfois, dans les contrôles des services d’immigration, je perds plus de temps. On me pose plus de questions qu’à une personne blanche. C’est comme si les personnes noires ne pouvaient pas voyager, s’en sortir, en faisant des choses bien. La première fois, j’ai pleuré, j’étais très triste, ça m’a beaucoup touchée. Maintenant, je n’y prête plus attention. »

Le jeune mannequin confie également d’autres anecdotes qui l’ont marquée durant ses voyages. « Je me fais très souvent des tresses et je porte des vêtements amples avec des capuches et des lunettes. Et pour ce style vestimentaire, les gens me regardent avec méfiance, comme s’ils s’attendaient à ce que je leur fasse du mal ou que je leur vole quelque chose. Mais parfois, j’ai aussi de jolis commentaires et on me dit "beautiful", ou qu’on aime mes tresses. Parfois, on me demande une photo. La dernière fois que j’ai vécu une situation gênante, j’entrais dans les toilettes d’un restaurant en Europe. J’avais mes tresses. J’étais vêtue de noir. Une femme m’a empêchée d’entrer en me disant que ce n’était que pour les femmes. J’ai dû attendre trente minutes avant d’y aller. »

Pour Valentina Castro, l’aventure sur les podiums débute à peine. Mais, elle garde la tête froide et veut poursuivre ses études pour obtenir son baccalauréat et apprendre l’anglais. Elle compte également rester vivre à Tumaco avec sa famille. « Je ne veux pas juste être top model, je veux aussi étudier le dessin géographique, le théâtre et aider d’autres filles qui veulent devenir mannequins. »

