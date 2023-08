À la Une: Javier Milei, grand gagnant des primaires en Argentine

Revue de presse des Amériques

« Milei a tout balayé dans tout le pays », titre en Une El Chubut, journal de Patagonie. « C’est Javier Milei qui a récupéré le plus de voix », renchérit El Sureño – le plus de voix de toutes les primaires. Bref, « Milei a créé la surprise », titre La Mañana. « La justice sociale, cette aberration », c'est « la devise que Javier Milei a choisie pour fêter sa victoire », note Pagina 12, ça et « une furieuse diatribe antipolitique » – le journal le présente comme le « candidat d’extrême-droite ». La Nación parle d’un « tremblement de terre dans la politique argentine » : « Personne ne l’a vu venir. La Libertad Avanza, le parti créé par Milei, a accumulé 30,1% des votes, gagné dans seize provinces et s’est imposé aussi bien dans les villages populaires que dans ceux prospères de l’Argentine productive ». « ​​​​​​​Si l’histoire se répète au mois d’octobre (pour la présidentielle) », prévient un éditorialiste du journal, « ​​​​​​​le kirchnérisme – le mouvement politique de l’ex-président Nestor Kirchner et de l’actuel vice-présidente Cristina Kirchner – sera relégué à une humiliante troisième place. Ce serait la conclusion définitive d’un cycle politique qui aura duré 20 ans. »

Débat présidentiel en Équateur

Malgré l’assassinat mercredi dernier du candidat Fernando Villavicencio, l’Équateur se prépare à la présidentielle de dimanche prochain, avec le grand débat électoral à la télévision. « ​​​​​​​Les candidats ont exposé leurs programmes, sans Villavicencio », titre en Une La Hora. On le voit sur la photo, son pupitre était bien là, mais vide. Le débat a commencé par une minute de silence à la mémoire du candidat assassiné. Son parti Construye de Villacencio a choisi ce dimanche un nouveau candidat pour le remplacer, le journaliste Christian Zurita. Hier, avec Andrea Gonzales qui se présente comme vice-présidente, il a tenté de se rendre dans les studios d'Ecuador TV pour mettre un arrangement floral là où devait se tenir Fernando Villavicencio pendant le débat. Un cordon de police les a empêchés de passer, raconte El Universo. Construye avait déjà demandé que le débat soit reporté pour pouvoir y participer, ce qui avait été refusé, rappelle La Hora.

Lui Abinader candidat pour un nouveau mandat

En République dominicaine, le président Luis Abinader se déclare candidat pour la présidentielle de l’an prochain. Au centre de sa déclaration : « ​​​​​​​l’honnêteté », pointe El Caribe, qui selon le président « ​​​​​​​lui a permis de gagner la confiance de la population et qu’il qualifie de pilier de son administration ». De nombreux défis attendent Luis Abinader, selon Diario Libre, « ​​​​​​​avec des primaires internes et un long processus électoral où ses principaux adversaires menacent de signer un pacte commun d’opposition ». Et il n’aura que cinq mois entre les primaires et les élections municipales de février pour réorganiser ses troupes – plusieurs candidats aux primaires de son parti, le PRM, ne se sont pas gênés pour le critiquer pendant ses trois années de présidence. Aujourd'hui, les partis se mettent ordre de bataille avant les primaires, malgré les demandes de la Commission centrale électorale qui a appelé « ​​​​​​​à éviter tout prosélytisme politique intempestif », interdisant rassemblements, marches et diffusion de propagande électorale, note El Día. Le pré-candidat du parti Force populaire, Leonel Fernandez, a accusé le gouvernement de « ​​​​​​​faire pression sur la commission pour limiter les activités des partis d’opposition », et a estimé que la JCE « ​​​​​​​violait la Constitution en limitant le droit légitime des partis à promouvoir leurs candidats ».

À Hawaï, la recherche des corps et les interrogations

À Hawaï, le dernier bilan des feux de forêt est de 93 morts. Et les responsables demandent aux résidents de l’île de Maui de faire preuve de « ​​​​​​​patience », écrit le Washington Post, alors que les équipes de recherche n’ont pour le moment couvert que 3% de la zone touchée : « ​​​​​​ Les recherches de restes humains devraient prendre du temps » : les structures qui restent sont instables, et les chiens utilisés pour les recherches ont besoin de faire des pauses.

Le Honolulu Star Advertiser note que des avocats envoient des experts sur l’île pour voir si les lignes électriques ont pu être à l’origine des feux. En plus des vents qui ont attisé les flammes, le New York Times note qu'un « ​​​​autre des facteurs catastrophiques qui ont fini par provoquer le feu de forêt le plus mortel depuis plus de cent ans », c’est le manque d’eau : à un moment, dans leur lutte contre le feu à Lahaina, les pompiers se sont retrouvés avec des bouches d’incendies qui donnaient de moins en moins d’eau, jusqu’à devenir inutilisables – des capacités très réduites pour cause de sécheresse et aussi d’augmentation de la population locale.

