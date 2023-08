Équateur: qui est le journaliste Christian Zurita, candidat à la place de son confrère assassiné

Le journaliste Christian Zurita est le nouveau candidat présidentiel du mouvement politique Construye de feu Fernando Villavicencio, assassiné mercredi 9 août par un tueur à gages. Alors que le mouvement avait au départ choisi l’écologiste Andrea González, déjà candidate à la vice-présidence, il a dû changer d’avis faute d’assurance d’une validation par les autorités électorales à six jours du vote, dimanche 20 août.

D’un journaliste amateur à un journaliste professionnel, le mouvement Construye a choisi un proche de Fernando Villavicencio, pour le remplacer au pied levé après son assassinat.

Notre correspondant à Quito, Éric Samson, rappelle que samedi 12 août, le parti avait choisi dans un premier temps l'écologiste Andrea Gonzalez, candidate à la vice-présidence aux côtés de Fernando Villavicencio. Mais il est revenu sur sa décision, de peur que les règles électorales n'invalident sa candidature.

Il existait une incertitude sur le fait de savoir si elle pouvait passer de candidate à la vice-présidence à candidate au poste suprême. Dans le doute, et faute de réponse du Conseil national électoral (CNE) dans le délai imparti, le parti a choisi de présenter Christian Zurita, Mme Gonzalez restant colistière.

Si sa candidature doit encore être validée par le CNE, Christian Zurita a d'ores et déjà fait savoir qu'il suivrait intégralement le projet politique de son ami défunt en « émulant sa capacité et son nom ». Selon Christian Zurita, les idées de Villavicencio « demeurent entièrement intactes ».

Lutte contre la corruption et le crime organisé, mettant en cause les Correa

Cela fait quinze ans que le nouveau candidat travaillait avec Fernando Villavicencio dans ses recherches sur la corruption, notamment dans le secteur pétrolier. Il était en partie sa plume.

Âgé de 53 ans, Christian Zurita est un journaliste reconnu, qui a gagné deux fois le prix national de journalisme de l’Équateur, en 2009 et 2019. Les deux hommes ont fondé des médias web spécialisés dans la lutte anticorruption et le crime organisé.

Ils ont écrit ensemble le libre Arroz Verde (« Riz Vert »), une série de reportages sur les liens entre des fonctionnaires et militants de l’ancien président Rafael Correa et de nombreux cas de corruption.

Christian Zurita est aussi connu pour son livre El Gran Hermano (« Le Grand Frère »), écrit avec le journaliste Juan Carlos Calderón, qui dénonçait un traitement de faveur pour Fabricio Correa, frère de Rafael Correa, dans une série de contrats d’État. L’ancien président avait d’ailleurs fait condamner les deux journalistes pour diffamation en 2012.

À sept jours de l’élection, les principaux candidats ont participé à un débat télévisé dimanche, sans candidat représentant Construye, toutefois, ce qui a poussé Christian Zurita à accuser le CNE de « continuer le travail des narcotrafiquants : réduire Fernando Villavicencio au silence. »

Después de ver el debate presidencial llego a la conclusión de que el @cnegobec continuó la tarea de los sicarios: silenciar a Fernando Villavicencio. #SinFernandoNoHayDebate — christian zurita :. (@christianzr) August 14, 2023

Zurita va-t-il bénéficier politiquement de « l'effet de deuil » ?

Les politologues et les sondeurs le qualifient ainsi : le choc provoqué par l’assassinat du candidat Fernando Villavicencio provoquerait de la sympathie et de l’adhésion envers celui qui le remplace. Pour l’analyste Gustavo Isch, l’hypothèse est possible mais pas automatique. « Zurita n’est pas un inconnu mais il n’a pas le niveau d’exposition ni le charisme de Villavicencio. Ce dernier était député, président de la Commission de contrôle, en permanence devant les caméras alors que Zurita a toujours été dans l’ombre ».

La journaliste Tania Orbe connaît Christian Zurita depuis plus de vingt ans. Elle en a l’image d’un journaliste d’investigation précis, méticuleux, prudent, observateur et très méthodique dans ses recherches… ce qui lui a valu d’être reconnu par la profession. Elle avait l’intention de voter Villavicencio et va voter pour Zurita mais ne sait pas si l’effet du « deuil » sera suffisant pour atteindre le 2ème tour. « Le mouvement qui appuyait Villavicencio était déjà uni, solide mais de petite taille. Ce qu’a provoqué la mort de Fernando Villavicencio ces jours-ci me semble être seulement médiatique. »

Les sondeurs ont aujourd’hui peu de temps pour étudier le phénomène et n’ont plus le droit depuis vendredi dernier de publier les chiffres d’intention de vote en leur possession. La réponse sera donc connue le 20 août au soir, à l’issue du premier tour.

