Argentine: le peso dégringole au lendemain de la victoire de Javier Milei aux primaires

Au lendemain de la victoire surprise de Javier Milei aux primaires argentines, les premières répercussions se sont fait sentir ce lundi 14 août, et elles sont financières. Après le score inattendu du candidat Javier Milei, ultralibéral et antisystème, et qui fait désormais office de favori, malgré l'incertitude, pour la présidentielle d’octobre, le peso argentin a dégringolé.

L'économiste argentin et candidat à la présidentielle Javier Milei lors de la célébration des résultats des primaires à Buenos Aires dimanche 13 août 2023. AFP - ALEJANDRO PAGNI

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Depuis le début de la journée, le peso argentin a perdu 14% de sa valeur sur le marché parallèle. Un dollar s’y échange actuellement contre 690 pesos, soit 85 de plus que dimanche. En anticipation et pour défendre la devise nationale, les autorités monétaires argentines avaient fait passer ce lundi matin le cours officiel du peso de 300 à 365 pesos pour un dollar, soit une dévaluation de 22%, rapporte notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience. Afin d’en finir avec cette volatilité, Javier Milei propose justement, s’il est élu président, d’abandonner le peso pour faire du dollar la nouvelle monnaie officielle en Argentine, quitte à renoncer à toute souveraineté monétaire. À la Bourse de New York, les obligations souveraines argentines ont chuté de 10% et les actions des entreprises nationales sont aussi en baisse. Même si l’ultralibéral Javier Milei est perçu comme un candidat « pro-marché », sa victoire inattendue ouvre un scénario électoral incertain entre lui, la candidate de la coalition d’opposition de centre-droit Patricia Bullrich et l’actuel ministre de l’Économie de centre-gauche Sergio Massa. Le faible écart entre les trois candidats, dont les formations se tenaient en moins de trois points de pourcentage dimanche soir, annonce un scrutin indécis le 22 octobre, et cela inquiète des acteurs financiers traditionnellement nerveux à l'approche des élections en Argentine. Volonté d’abolir la Banque centrale Parmi ses idées, il veut abolir la Banque centrale et dédier plus de domaines au secteur privé, entre autres. Sur le plan économique, Javier Milei se veut proche des classes moyennes et des jeunes argentins étranglés par l'inflation, qui grimpe à 115% sur un an. Ce candidat est un personnage qui sort de l’ordinaire. Dans son discours, Javier Milei a encore rappelé son objectif de « mettre fin à la caste politique qui coule le pays » : d'habitude, le député de Buenos Aires emploie même un langage grossier, également avec sa veste en cuir pendant les meetings et ses cheveux décoiffés. Les comparaisons fréquentes avec les ex-présidents américain Donald Trump ou brésilien Jair Bolsonaro vont au-delà de la forme. Pour l'Argentin, l'écologie est une « farce » créée par la gauche et le droit à l’avortement, voté il y a trois ans, doit être interdit à nouveau. Exemple le plus étonnant : la création d'un marché d'organes pour remplacer les dons. À lire aussiUn ultralibéral et conservateur domine les primaires en Argentine: «C'est une révolte politique» NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI