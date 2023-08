Criminalité en Haïti: l'appel à l'aide des résidents du quartier de Carrefour-Feuilles

Des bandits armés continuent de donner le ton dans la capitale haïtienne. Depuis quelques jours, ils mènent des attaques dans le quartier de Carrefour-Feuilles, dans le sud-est de Port-au-Prince. Les appels à l'aide des résidents de la zone sur les réseaux sociaux ont fait état de personnes tuées et plusieurs blessés par balle.

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Marie André Bélange

Le calvaire des Haïtiens face aux assauts des bandits armés n'en finit pas. Des bandits qui veulent étendre davantage encore leurs tentacules dans la capitale haïtienne. Ils ont envahi la zone de Carrefour-Feuilles, forçant des femmes, des enfants et des personnes âgées à fuir leur domicile pour se réfugier sur des places publiques.

Ce trentenaire vit à Carrefour-Feuilles depuis qu'il est enfant. « Ce qui se passe à Carrefour-Feuilles aujourd'hui, dit-il, ne date pas d'hier. Tout a commencé en novembre 2022. Les bandits de Gran Ravin voulaient s'emparer de Carrefour-Feuilles. Carrefour-Feuilles dispose de 25 quartiers, mais pour l'instant, ils visent trois d'entre eux, à savoir Savane Pistache, Caridad et Fouchard qui leur résistent. S'ils parviennent à investir ces trois quartiers, ensuite ce sera Carrefour-Feuilles tout entier. Et s'ils prennent Carrefour-Feuilles, ils finiront par dominer toute la capitale haïtienne, avec ses entreprises et ses hôtels. »

À Carrefour-Feuilles, il y a ceux qui résistent et ne veulent pas abandonner leurs maisons. Plusieurs d'entre eux sont descendus à nouveau ce lundi 14 août dans les rues de Port-au-Prince pour dénoncer les actions des bandits et réclamer l'intervention des autorités policières. Les manifestants ont installé des barricades et mis le feu à des pneus dans certaines artères de la capitale haïtienne. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes.

