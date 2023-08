Crise en Haïti: comment la communauté internationale peut-elle agir face à la violence des gangs

La communauté internationale cherche une sortie de crise face à la violence des gangs en Haïti. Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, doit présenter d'ici à ce mardi 15 août des options pour le déploiement d'une force internationale dans le pays. En attendant, l'insécurité fait toujours rage et la réponse du gouvernement haïtien à la crise actuelle ne semble pas à la hauteur.

D’après un rapport de l'ONG Human Rights Watch, l’insécurité en Haïti serait même en hausse. « Il est clair que le soutien international en matière de sécurité peut constituer une partie importante de la solution, mais il ne sera efficace qu'avec un nouveau gouvernement de transition, analyse Ida Sawyer, l'une des autrices de ce rapport, au micro de Margaux Ratayzyk du service international de RFI. Cela fait partie d'une réponse plus large assortie de solides garanties en matière de droits de l'homme. »

Pour l’ONG, cette réponse devrait donc inclure plusieurs éléments : « Un soutien à la mise en place d'un gouvernement plus légitime, capable de rétablir la sécurité et l'État de droit jusqu'à ce que des élections puissent être organisées. Cette réponse devrait également inclure des mesures fortes pour soutenir la justice et la lutte contre l'impunité. Il est également nécessaire de mettre en place des établissements pénitentiaires sûrs et humains. Il faut faire des efforts pour remédier à la surpopulation massive des prisons haïtiennes. Il faut aussi faire en sorte de freiner les flux illicites d'armes et de munitions. Enfin, il y a un besoin urgent d'aide humanitaire, notamment un soutien particulier pour les survivants de violences sexuelles. »

Une « complicité présumée entre les groupes criminels et les acteurs politiques

Car pour Human Rights Watch, la réponse du gouvernement haïtien à la crise actuelle n'est pas à la hauteur. « Nous avons entendu à maintes reprises de la part des Haïtiens que le gouvernement n'a pas réussi à protéger les habitants contre cette hausse de la violence, poursuit Ida Sawyer. Beaucoup nous ont également parlé de la complicité présumée entre les groupes criminels et les acteurs politiques, les élites financières et les officiers de la police haïtienne. Il n'y a actuellement aucun officiel élu en Haïti. De nombreux Haïtiens considèrent l'actuel Premier ministre Ariel Henry comme un corrompu illégitime. Beaucoup disent que la situation n'a fait que se détériorer depuis son arrivée au pouvoir il y a plus de deux ans. Ils appellent les États-Unis et les autres gouvernements concernés à cesser de le soutenir, et à agir plutôt pour la mise en place d'un gouvernement de transition plus légitime jusqu'à ce que des élections démocratiques puissent être organisées. »

