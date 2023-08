Incendies à Hawaï: les sinistrés autorisés à rentrer à Lahaina sous conditions strictes

Sur l'ile américaine d'Hawaï, le nombre des morts en raison des feux de forêts ne fait qu'augmenter. Selon le dernier bilan provisoire, 96 personnes ont péri. Alors que les autorités locales ont prévenu que les disparus sont encore nombreux, faisant craindre un bilan final bien plus lourd, les habitants de Lahaina vont pouvoir regagner leur ville de manière encadrée à partir de lundi 14 août.

Les équipes de secours continuent d'inspecter les décombres à la recherche de victimes, alors que les survivants subissent une grande frustration depuis dix jours. La seule route principale qui mène vers Lahaina a plusieurs fois été rouverte et renfermée de manière très aléatoire, des centaines de personnes ont passé parfois plusieurs nuits dans leur voiture en attendant de pouvoir rejoindre leur ville, rapporte l’envoyé spécial de France 24 à Hawaï, Wassim Cornet.

Les autorités s’organisent et lundi 14 août, les habitants peuvent se présenter à deux points de rassemblement pour récupérer des passes d’accès, valables 72 heures. Mais il faudra une preuve de domicile, chose difficile pour des personnes qui ont tout perdu, et pour l’instant, rien n’est prévu pour l’accès des touristes qui voudraient récupérer leurs affaires et documents dans des logements ou des hôtels qui n’ont pas brûlé.

Alors que de nombreux sinistrés attendent toujours l'aide du gouvernement, des groupes bénévoles ont décidé d'intervenir à la place. S’agissant d’une île, l’acheminement de l’aide et des accès sont difficiles. Toutefois, six jours sont passés depuis le drame et cela commence à devenir difficile de justifier l’absence ou le manque d’aide aux sinistrés.

Des propriétaires de bateaux se mobilisent pour l'aide, malgré une interdiction

Ces derniers sont encore des centaines au nord de Lahaina. Les plus chanceux sont hébergés dans des hôtels sans électricité et sans eau courante, d’autres dorment sur la plage dans des tentes.

Les propriétaires de bateaux, des compagnies qui habituellement organisent des excursions ou des sorties pour touristes, se sont mobilisés pour apporter des produits de première nécessité. Par exemple, de l’huile de cuisson, des médicaments ou des couches pour bébés. Cela étant interdit, certains ont été refoulés par les garde-côtes.

Mais les besoins sont très importants et ils faut sans cesse effectuer, depuis mercredi, des dizaines d’aller-retours pour acheminer l'aide, dans un élan de générosité dans l’île qui est exemplaire. Tout le monde, ici, parle d’un esprit de solidarité et de famille sur l’île de Maui.

