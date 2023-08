À la Une: Donald Trump inculpé pour la quatrième fois

Revue de presse des Amériques

Aux États-Unis, Donald Trump a été inculpé pour la quatrième fois lundi 14 août. À ses côtés, 18 autres personnes sont également dans le viseur de la justice, parmi lesquelles son ancien chef de cabinet et son ancien avocat. La justice de Géorgie leur reproche d'avoir tenté d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020 dans cet État. Donald Trump et ses co-accusés ont jusqu'au 25 août pour se présenter à la justice. S'il est reconnu coupable, l'ancien président, qui brigue un nouveau mandat à la Maison-Blanche, risque jusqu'à 20 ans de prison.

« Selon les points de vue, écrit le New York Times, Trump est considéré par les Américains soit comme un hors-la-loi à répétition enfin traduit en justice, soit comme une victime de persécutions visant à l'empêcher d'exercer ses fonctions ». Selon le quotidien, ces mises en accusation sont devenues « un spectacle habituel », car Donald Trump « a systématiquement traité chaque affaire comme un rebondissement dans une téléréalité politique ». Mais cette dernière inculpation est qualifiée « d’historique » par le Washington Post : « Elle pourrait bien être la plus importante à ce jour. » Car le dossier n'est cette fois pas fédéral, mais étatique. Cela signifie que si Donald Trump est condamné à Atlanta, en Géorgie, il ne pourra pas se gracier lui-même en cas de victoire en 2024. « Le pays doit donc se préparer à ce qui sera certainement décrit comme le procès du siècle », prévient le New York Times. Il sera ensuite suivi « par le prochain procès du siècle, puis le suivant, et encore un autre », conclut le journal.

Argentine : le peso dégringole après la primaire à la présidentielle

L'économie argentine reçoit un nouveau coup de massue dans sa crise sans fin. La valeur du peso a plongé au lendemain des primaires à la présidentielle, un scrutin pendant lequel l'ultralibéral Javier Milei a réalisé une percée spectaculaire.

Selon Clarín , « ​​​​​​​le résultat des primaires dimanche 13 août a provoqué une pression sur le dollar », qui s'est envolé. Les autorités monétaires ont ensuite réagi en procédant à une dévaluation du peso d’environ 20%. De son côté, Javier Milei, le vainqueur des primaires, « ​​​​​​​accuse le gouvernement d'être à l'origine de la crise financière », rapporte La Nación. « Tous les problèmes que l'Argentine a eus avec le Fonds monétaire international (FMI) sont dus au fait qu'elle n'a jamais mis de l'ordre dans ses comptes fiscaux », a-t-il déclaré. « La relation avec le FMI ne nous posera pas de problème. » S'il est élu président, Javier Milei entend abandonner la monnaie actuelle, le peso, pour la remplacer par le dollar. Il renoncerait ainsi à toute souveraineté monétaire.

États-Unis : de jeunes Américains font plier la justice du Montana en faveur du climat

C'est une victoire historique dans un procès climatique. Aux États-Unis, une juge de l'État du Montana s'est prononcée lundi 14 août en faveur de jeunes Américains. Les plaignants, âgés de 5 à 22 ans, accusaient l'État d'avoir violé leur droit à un « environnement propre et sain ». Ils reprochent aux autorités du Montana d'encourager l'utilisation d'énergies fossiles.

La justice a estimé que «​​​​ l'État doit tenir compte du changement climatique lorsqu'il approuve des projets d'exploitation de combustibles fossiles », résume le New York Times. Cette décision s'appuie sur un texte de la Constitution du Montana, selon lequel l'État doit garantir à ses habitants le droit « à un environnement propre et sain ». Le New York Times rappelle que « ​​​​​​​d'autres États disposent de garanties similaires » : Hawaï, l'Utah, la Virginie ou encore l'Oregon, où d'autres jeunes ont aussi intenté des actions en justice. Les jeunes plaignants du Montana, eux, ont rapporté de nombreuses dégradations visibles de leur environnement, comme des « ​​​​​​​phénomènes météorologiques extrêmes, le réchauffement des cours d'eau ou encore la fumée des feux de forêt qui aggrave l'asthme ». Les jeunes militants ont aussi souligné les « ​​​​​​​conséquences sur leur santé mentale et l'angoisse qu'ils ressentent face à un avenir assombri par l'effondrement de l'environnement ».

