États-Unis: victoire judiciaire pour des jeunes dans un procès historique sur le climat

Une décision de justice historique a été rendue aux États-Unis, lundi 14 août. Dans le Montana, une juge a donné raison à des jeunes qui accusaient les agences gouvernementales de l'État d’enfreindre la Constitution en soutenant l’industrie des énergies fossiles. Une victoire importante en faveur du climat.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

La décision inédite tient sur une centaine de pages, mais se résume en une phrase : « Les plaignants ont un droit constitutionnel fondamental à un environnement propre et sain. » C’est ainsi que la juge du Montana, Kathy Seeley, justifie sa position.

À l’origine de cette affaire, on retrouve 16 plaignants, âgés de 5 à 22 ans. Durant le procès, ils ont raconté comment le réchauffement climatique a affecté leur vie, leur santé mentale et physique : des étés de plus en plus chauds, une sécheresse récurrente, un manteau neigeux de moins en moins épais en hiver… La faute, selon eux, à une loi du Montana qui autorise cet État à attribuer des permis à des projets d’exploitations d’énergies fossiles sans prendre en compte l’impact sur le climat.

Cette loi est donc désormais jugée inconstitutionnelle. Une victoire importante, selon l’accusation, et saluée par les organisations écologistes, qui espèrent que cela ouvrira la voie à d’autres décisions similaires dans le pays. Mais le Montana, qui est le quatrième producteur de charbon aux États-Unis, est dirigé par les Républicains. Le procureur général a déjà fait savoir qu’il comptait faire appel.

