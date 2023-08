Equateur: nouvel assassinat d'un responsable politique à quelques jours des élections

Un responsable politique local a été assassiné hier lundi en Equateur, moins d'une semaine après le meurtre de l'un des favoris à la présidentielle du 20 août prochain, a annoncé son parti. Il s'agit d'un membre de la formation de l'ex-président Rafael Correa, Révolution citoyenne.

Pedro Briones, membre du parti corréiste Révolution citoyenne et l'un des responsables de cette formation dans la province d'Esmeraldas, a été tué lundi 14 août, a annoncé sur le réseau social X (anciennement Twitter) Luisa Gonzalez, l'une des principales candidates au scrutin présidentiel.

« Ma solidarité avec la famille du camarade Pedro Briones, nouvelle victime de la violence, a commenté sur le réseau social X Mme Gonzalez, proche de l'ancien président de gauche Rafael Correa (2007-2017). L'Equateur vit sa période la plus sanglante », a-t-elle ajouté, fustigeant « l'abandon total d'un gouvernement inepte ».

Ecuador vive su época más sangrienta. Esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y a un Estado tomado por las mafias.

Mi abrazo solidario a la familia del compañero Pedro Briones, caído en manos de la violencia.

¡El cambio es urgente! — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) August 14, 2023

Selon la presse équatorienne, citant une source policière locale, la victime a été grièvement blessée par balles à son domicile de la localité de San Mateo par deux hommes venus à moto et qui ont pu prendre la fuite. Il est ensuite décédé à l'hôpital. M. Briones était un dirigeant local du mouvement Révolution citoyenne de l'ancien président socialiste Rafael Correa (2007-2017) dans la province côtière d'Esmeraldas, frontalière de la Colombie.

Cet assassinat intervient moins d'une semaine après le meurtre, le 9 août dans la capitale Quito, de l'un des favoris à la présidentielle, le centriste Fernando Villavicencio. Il succède aussi à d'autres attaques récentes contre des responsables politiques comme le rappelle le quotidien El Pais : celui d'Agustin Intriago, maire de Manta en juillet, celui de Rider Sánchez, candidat à la députation de l'Etat d'Esmeraldas, et bien sûr celui du journaliste Fernando Villavicencio, qui était en deuxième position dans les enquêtes sur les intentions de vote à la présidentielle, quand il a été tué par balles alors qu'il quittait une réunion électorale dans la capitale, Quito la semaine passée.

La plus grande partie de l'Equateur est depuis soumise à l'état d'urgence, et le président Guillermo Lasso a accusé le crime organisé d'être responsable du meurtre. Six Colombiens ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête, et un a été tué juste après l'attentat par les gardes du corps du candidat.

(avec agences)

