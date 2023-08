Inculpation de Trump: «La loi sur la délinquance en bande organisée permet de relier les affaires»

Entretien

Aux États-Unis, Donald Trump a été inculpé une nouvelle fois, la quatrième en moins de six mois. Une inculpation qui, cette fois, n'est pas fédérale, mais locale, en Géorgie : il est accusé, avec 18 autres personnes, d'avoir tenté d'inverser l'élection de 2020 dans cet État. Entretien avec Lauric Henneton, maître de conférence à l'Université de Versailles Saint-Quentin.

Publicité Lire la suite

RFI : La grande différence avec les inculpations précédentes, c'est qu'il y a l'enregistrement d'un coup de fil de Donald Trump à un haut responsable de Géorgie qui a été rendu public ?

Lauric Henneton : Dès le début du mois de janvier 2021, avant les événements du 6 janvier, la presse américaine avait rendu public un enregistrement d'un coup de fil de Trump au secrétaire d'État de Géorgie, qui pilote les procédures électorales dans son État. Et il lui demande, en substance, de trouver 11 780 voix qui lui manquent pour être en tête dans cet État. Le secrétaire d'État de Géorgie a tout de suite dit non, et a toujours dit non, parce qu'il savait que c'était illégal. Et c'est un républicain qui avait soutenu Trump.

C'est une pièce à conviction qui est extrêmement incriminante.

Oui. On en avait d'autres : dans l'affaire des documents confidentiels, on avait des enregistrements de Trump qui disait qu'il ne devrait pas montrer un tel document parce qu'il n'était pas déclassifié... Donc, on a quand même ce que les Américains appellent des Smoking Guns, des « pistolets qui fument encore ». Mais l'inculpation est construite sur d'autres pièces, celle-ci n'est qu'une des nombreuses qui ont été listées par la procureure Willis dans son inculpation d'hier.

La procureure qui utilise une loi sur les bandes criminelles...

C'est la première fois que l'on voit ça : c'est une loi qui vient de la lutte anti-gangs et anti-mafia, et qui permet de relier plusieurs affaires de différents États. Comme généralement les affaires de mafia ou de crime organisé sont des procédures qui sont en réseau, et qui dépassent souvent le seul État dans lequel elles sont lancées, ça permet de tisser des toiles et d'avoir une argumentation plus solide.

Et donc, cette affaire en Géorgie va être liée à d'autres affaires dans d'autres États qui visent Donald Trump ?

Oui, parce que toute la moelle de cette affaire-là, c'est de montrer que ce n'est pas un cas isolé, qu'il y a eu d'autres tentatives de trucage de l'élection dans d'autres États où c'était assez serré. Par exemple dans l'Arizona, où il y a eu un certain nombre de procédures qui ressemblent à ce qui a été tenté en Géorgie : on a voulu présenter des grands électeurs fictifs, qui auraient voté pour Trump et pas pour Joe Biden, ce qu'on voit dans d'autres États comme l'Arizona ou le Wisconsin. C'est donc pour montrer qu'il n'y a pas seulement un cas isolé, mais une véritable conspiration pour truquer l'élection, et faire élire Donald Trump alors qu'il n'était pas en tête.

La Géorgie, c'est ce qu'on appelle un « swing state », c'est-à-dire un État qui peut basculer d'un côté comme de l'autre lors des élections, par exemple pour la présidentielle. Ces nouvelles inculpations peuvent-elles avoir des conséquences pour la présidentielle de 2024 ?

Ça peut être mêlé à différents sujets, par exemple l’avortement. C'est-à-dire qu'en combinaison avec l'avortement, on peut avoir un certain nombre d'électeurs, et surtout d'électrices, dans la grande banlieue tentaculaire d'Atlanta – qui représente en gros l'essentiel de l'électorat en Géorgie –, des gens qui sont peut-être républicains pour les questions économiques ou fiscales, mais qui, pour des questions comme la santé de la démocratie ou l'avortement, pourraient changer de vote et voter pour les démocrates, parce que cette accumulation de sujets est intolérable pour ces électeurs et surtout ces électrices.

Autre différence avec l'inculpation précédente : c'est une inculpation en Géorgie, locale et non fédérale. Donald Trump ne pourrait pas s'auto-gracier s'il est élu.

Et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. Là, on a une forme d'immunité pour l'institution judiciaire, puisque la procureure Fani Willis est élue et ne relève pas du tout de l'administration fédérale. Donc, elle est hors de portée de Trump. Et une condamnation dans cette affaire-là, effectivement, Trump ne pourrait pas s'en auto-gracier. Et ça donne donc une plus grande liberté d'action à Fani Willis.

À lire aussiDonald Trump inculpé de tentative de manipulation de la présidentielle 2020 en Géorgie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne