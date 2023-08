Voitures électriques: le constructeur vietnamien VinFast à la conquête du marché américain

Un constructeur automobile vietnamien vient de faire son entrée en trombe sur le marché américain. VinFast, une entreprise créée à Hanoï et spécialisée dans les voitures électriques, a fait ses débuts à la Bourse américaine mardi 15 août. Elle compte s’installer sur le territoire pour concurrencer son célèbre rival Tesla avec des modèles moins chers.

L'équipe de VInFast lors de son entrée à la bourse Nasdaq, à New York, le 15 août 2023.

Depuis son entrée à la Bourse mardi, la valorisation de VinFast a dépassé celles des géants Ford ou General Motors. Tesla et les grands constructeurs américains vont bientôt avoir de la concurrence sur le marché des voitures électriques, rapporte notre correspondante à New York, Loubna Anaki.

La société vietnamienne voit les choses en grand. Elle a déjà lancé la construction d’une usine de voitures et de batteries en Caroline du Nord, un projet qui devrait coûter deux milliards de dollars. À partir de 2025, VinFast espère y produire 150 000 véhicules par an.

Pour concurrencer les constructeurs américains déjà bien installés, VinFast mise sur des modèles plus abordables et un système de location mensuelle de batteries, destiné à faire baisser la facture pour les clients.

Jusqu’ici, le constructeur vietnamien, qui a commencé à livrer des véhicules en début d’année sur le marché américain, a reçu un accueil mitigé avec seulement 19 000 véhicules vendus cette année.

Grand succès au Vietnam, « showrooms » au Canada et en Europe

Un succès pour l’instant plus que modeste pour ce constructeur qui s’est imposé comme une référence, au Vietnam. Le constructeur y a lancé l’an dernier ses véhicules électriques, ainsi qu'un service de taxis électriques dans les grandes villes en avril.

Détenant 99% de VinFast, son président, le milliardaire Pham Nhat Vuong, est l'homme le plus riche du Vietnam avec son conglomérat Vingroup. Il avait commencé ses affaires en vendant des nouilles instantanées dans l'ex-URSS, puis a lancé VinFast en 2017, créant de toutes pièces en deux ans une usine dernier cri à Haiphong (nord du Vietnam).

En Amérique du Nord, plus de 10 000 commandes de particuliers sont déjà enregistrées pour deux modèles, VF8 et VF9, a indiqué VinFast mercredi à l'AFP. Mais seules 350 voitures, toutes des VF8, sont actuellement sur les routes. VinFast a également ouvert des « showrooms » au Canada ainsi qu'en Europe, à Paris et Cologne.

