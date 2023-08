Le Nicaragua confisque les biens d'une université jésuite l'accusant de «terrorisme»

Au Nicaragua, c’est un nouveau coup porté par le gouvernement de Daniel Ortega contre l’Église catholique. L’Université centraméricaine du Nicaragua (UCA), dirigée par des jésuites, annonce la suspension de ses activités, la justice a ordonné la saisie de ses fonds et de ses biens.

Depuis décembre 2022, une quinzaine d’universités privés, en majorité catholique, ont déjà été interdites de fonctionnement. Il était question de bilans financiers pas rendus à temps ou de qualité de l’enseignement insuffisante.

L'UCA explique avoir reçu ce mardi 15 août une notification officielle concernant cette saisie ordonnée par un tribunal de Managua. Le document « ordonne que la saisie de tous les biens décrits [...] se fasse en faveur de l'État du Nicaragua, ce qui garantira la continuité de tous les programmes d'enseignement », précise l'université.

Les autorités nicaraguayennes avaient ordonné le gel des comptes bancaires de l'UCA la semaine dernière, sans annoncer d'autre mesure. « L'Université centraméricaine (UCA) suspend à partir de [ce mercredi] toutes les activités académiques et administratives, jusqu'à ce qu'il soit possible de les reprendre de manière normale », indique l'établissement.

« Centre du terrorisme »

Avec l'Université centraméricaine du Nicaragua, fondée en 1960 par des jésuites, et qui accueille quelque 5 000 étudiants, le gouvernement s’attaque à une institution, et la justice l’accuse carrément d’être « un centre du terrorisme ». Le résultat reste le même : la reprise en main de l’université et de son enseignement par l’État, qui récupère donc les biens et les fonds de l’UCA.

Cela fait plusieurs années que l'Église catholique est dans le collimateur du gouvernement Ortega. En 2018, d’importantes manifestations avaient eu lieu contre son gouvernement, elles avaient été violemment réprimée – 300 morts selon l’ONU. Des églises et des universités, dont l’UCA, était devenu le refuge de manifestants blessés, alors que l’Église nicaraguayenne demandait l’arrêt des violences.

Depuis, le gouvernement la vise spécifiquement : interdiction des processions pour la semaine sainte, condamnation à 26 ans de prison de l’évêque Rolando Alvarez, et donc reprise en main des universités… En mars 2023, le pape François qualifiait le gouvernement de Daniel Ortega de « dictature grossière ».

