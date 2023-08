À la Une: après Carrefour-Feuilles, d’autres zones autour de Port-au-Prince s’embrasent

Revue de presse des Amériques

Depuis mardi 15 août, les assauts répétés d'un gang contre un quartier de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, sèment la terreur. À Carrefour-Feuilles, dans la banlieue sud de la capitale, au moins 30 personnes sont mortes. Une dizaine d'autres personnes ont été blessées par les bandes armées qui tentent de prendre le contrôle de la zone. Mais ces violences touchent aussi d'autres quartiers et localités, signe que l'insécurité en Haïti ne cesse de prendre de l’ampleur.

D’autres localités dans le nord de Port-au-Prince ont connu « de vives tensions » jeudi 17 août, écrit l'agence Alter Presse qui rapporte des « tirs d'armes à feu de gangs ». Les tirs ont été entendus à Lilavois, Rosembert et Bon Repos, où de nombreux habitants ont été contraints « d'abandonner leur domicile pour se mettre à l'abri », raconte l'agence. Même constat dans le département de l'Artibonite, dans le nord du pays. Toujours selon Alter Presse, « au moins trois personnes ont été tuées par balles à hauteur des localités de Moreau/Peille ». Le Nouvelliste fait également état d'une attaque armée dans des quartiers du centre-ville de la capitale comme Solino, Fort National ou Corridor Bastia.

Ces attaques inquiètent la presse de par leur étendue. « Les bandits armés plongent le pays encore plus dans le chaos », constate Le National. « Morts et destructions parsèment la capitale », souligne de son côté Le Nouvelliste dans son éditorial, avant de conclure que « depuis des mois et des mois, la population pleure ses disparus et sa quiétude perdue. Les autorités se taisent et espèrent un miracle ».

Les Guatémaltèques attendus aux urnes dimanche

Les Guatémaltèques se rendront aux urnes dimanche 20 août pour élire leur président. Ce scrutin intervient après de nombreuses contestations des résultats du premier tour. Le candidat social-démocrate, Bernardo Arévalo est donné favori dans les sondages, mais il dénonce depuis des mois un acharnement judiciaire pour l'empêcher de concourir au second tour. Face à lui : Sandra Torres, une autre social-démocrate. Quel que soit le résultat dimanche donc, le Guatemala mettra fin à douze ans de gouvernement de droite dans ce pays miné par la pauvreté et la corruption.

Bernardo Arévalo, candidat du mouvement Semilla et fils d'un ancien président, « a produit un changement brutal » avec sa qualification surprise au second tour, écrit La Hora. L'édition du quotidien El País consacrée à l'Amérique latine voit en lui un candidat à « contre-courant avec un discours calme mais ferme dans lequel il dénonce la corruption qui ronge les institutions guatémaltèques ».Ce sujet est au cœur de la campagne. La Hora parle dans son éditorial d'une élection « avec la corruption en ligne de mire ». Mais le quotidien qualifie aussi cette campagne « d'atypique » car « affectée par les poursuites pénales engagées contre Bernardo Arévalo ». Il est pour l'instant en tête des sondages devant sa concurrente Sandra Torres qui « malgré son désavantage » affirme qu'elle « ne se laissera pas voler l'élection », relève encore La Hora. Candidate de l'Union nationale de l'espérance et ancienne première dame, Sandra Torres est créditée d'un peu plus de 35% des intentions de vote, contre près de 65% pour son adversaire Bernardo Arévalo. Ce dernier a d'ailleurs déclaré dans un entretien à El País « qu'il n'est pas venu pour gagner des sondages, mais bien pour remporter les élections ».

Incendies au Canada : évacuation ordonnée à Yellowknife, dans l’Ouest

Au Canada, plus de 20 000 personnes sont priées d'évacuer la ville de Yellowknife, dans le nord-ouest du pays. La ville se trouve au cœur d'un vaste territoire menacé par de nombreux feux de forêts. Plus de 1 000 incendies ravagent actuellement le pays d'est en ouest. Et les autorités s'inquiètent, car la saison des feux risque de durer encore deux mois.

Sur la carte des feux publiée par le site du Globe and Mail, on constate que rares sont les provinces canadiennes épargnées. Les incendies sévissent surtout dans les territoires du Nord-Ouest, en Colombie-Britannique, en Alberta et dans la Saskatchewan. Il s’agit là de provinces de l'ouest canadien. Mais d’autres incendies importants sont également actifs à l'opposé, dans l'est, essentiellement dans la province du Québec. Jeudi 17 août, dix vols en partance de Yellowknife ont permis d'évacuer des habitants. « D'autres vols sont prévus ce vendredi 18 août », note le Globe and Mail. « Des milliers d'habitants ont rejoint des convois routiers ou ont fait la queue à l'aéroport », rapporte le site La Presse, « avec seulement quelques effets personnels emportés à la hâte dans des sacs. » Le site québécois pointe que face à cet afflux, les compagnies aériennes ont « ajusté leurs prix ». Air Canada et WestJet ont également « ajouté des vols et mobilisé de plus grands appareils pour aider aux efforts d'évacuation ».

