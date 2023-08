Feux de forêts au Canada: des évacués de Yellowknife racontent leur fuite face aux flammes

Pourquoi le nord du Canada particulièrement touchée par le réchauffement climatique ?

Dans les Territoires du nord-ouest du Canada, 230 incendies sont actifs. C’est même plus d’un millier sur l’ensemble du pays qui connait sa pire canicule. Les incendies de ces dernières semaines sont favorisés par la sécheresse et les fortes températures, qui elles-mêmes, s'expliquent en partie par le réchauffement climatique, particulièrement marqué au nord de la planète. C'est ce qu'explique la climatologue Françoise Vimeux, directrice de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD).

« On sait que le réchauffement climatique vient exacerber le risque d'incendies dans la plupart des massifs forestiers. On observe que les régions de haute latitude – quand on se rapproche du cercle polaire – se réchauffent plus vite que la moyenne planétaire et ça concerne les régions qui voient leur enneigement disparaître ou s'amenuiser, dit-elle. On remplace des surfaces blanches par des surfaces plus sombres, de la terre, de la végétation, de la roche, voire de l'océan autour de l'océan Arctique. Et donc ces surfaces sombres viennent absorber davantage la chaleur. Donc, on observe qu'il y a des régions qui se réchauffent plus vite que d'autres. C'est le cas des territoires qui sont très au Nord, sur le territoire canadien. »