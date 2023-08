Mexique: le pays en état de choc après la diffusion d'images du probable assassinat de cinq jeunes

Le Mexique est sous le choc depuis la diffusion, mercredi 16 août, sur les réseaux sociaux d’images extrêmement violentes, montrant l’assassinat probable de cinq jeunes hommes âgés entre 19 et 22 ans qui avaient disparu il y a une semaine à Lagos de Morenos dans l’État du Jalisco. Cette région du nord du Mexique est le cadre d’une guerre entre deux cartels rivaux, sans que les autorités puissent établir, pour l’instant, le lien avec les jeunes, qui ont été kidnappés alors qu’ils se rendaient à une fête.

Avec notre correspondante à Mexico, Emmanuelle Steels

Barbarie, horreur, sauvagerie: les Mexicains ne trouvent pas de mots assez forts pour qualifier le crime atroce qui a frappé la petite ville de Lagos de Moreno. Des amis depuis l’enfance, forcés à s’entretuer, ce sont les images insoutenables diffusées quelques heures sur les réseaux sociaux, mais qui ont bien vite disparu des écrans. Les images diffusées portent la signature d’un groupe de narcotrafiquants: une photographie montre les cinq garçons agenouillés et couverts de sang. Sur une vidéo, l’un des cinq jeunes est forcé à frapper et poignarder l’un de ses amis, alors que des corps gisent autour d’eux.

L’une des premières réactions des Mexicains a été de contrer la stratégie des criminels, que la vidéo ne soit pas diffusée, qu’on ne joue pas leur jeu, qu’on ne répande pas le message de terreur. Ils prônent l’exhibition de la cruauté, en réponse les internautes repostent des photos souriantes des cinq jeunes.

El video de los chicos de Lagos de Moreno es el terror absoluto. Pero frente a eso, está Diego en la playa con su hermana, Dante en una competición de ciclismo, Roberto en la universidad, Jaime con su abuela, Uriel presumiendo de bicicleta. Ellos eran más https://t.co/ZBWRLiBOIy — Bea Guillén Torres (@BeaGTorres) August 17, 2023

Le sort subi par ce groupe d’amis a secoué les consciences. « À quel degré sommes-nous parvenus dans l’horreur et comment allons-nous en sortir ? », se demande la journaliste Carmen Aristegui.

Je me sens démunie et désemparée à l'heure d'informer sur la barbarie au Mexique. Le sort réservé aux cinq jeunes de Lagos de Moreno horrifie. Mais comment faire pour que ces cinq morts supplémentaires ne se noient pas dans le flot de nouvelles atroces ?https://t.co/ERbqK5uAvr — Emmanuelle Steels (@ManuSteels) August 16, 2023

Plusieurs internautes lancent une même question: « Que doit-il arriver pour que nous touchions le fond ? » Beaucoup dénoncent la banalisation de la violence face à la succession incessante de massacres commis par les cartels.

Non loin de Lagos de Moreno, un groupe de quatre jeunes femmes a disparu fin juillet. L’enquête est au point mort, il n’y a aucune trace d’elles. Les corps des cinq garçons non plus n’ont toujours pas été retrouvés, et le Mexique tout entier est suspendu aux recherches. Mais la question que tout le monde se pose est: « Pourquoi s’en prendre à cinq jeunes sans histoire ? »

