Pilule abortive aux États-Unis: la cour d'appel ne l'interdit pas mais limite son usage

Une organisation conservatrice texane avait porté plainte contre l’administration américaine (la FDA) pour l’accord donné il y a 23 ans à une pillule abortive, le mifépristone. La Cour suprême avait renvoyé l’affaire devant une cour d’appel régionale, basée à la Nouvelle-Orléans, qui a rendu son verdict, en demi-teinte.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Le mifépristone reste pour l’instant disponible aux États-Unis et n’est pas retiré du marché. Le verdict de la cour d’appel, dominée par des juges nommés par Donald Trump, n’a pas voulu revenir sur l’autorisation de la pilulle abortive, il y a 22 ans. La plainte est jugée irrecevable car arrivée trop tard.

Par contre en 2021, l’Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux (la FDA) avait autorisé des prescripitions par télémédecine et l’envoi de la pillule par courrier, simplifiant son accès. Cette cour d’appel, dite « du 5e circuit », a décidé d’interdire ces pratiques, et en profite pour restreindre l’usage du médicament à sept semaines de grossesses (et non dix comme décidé par la FDA en 2016).

« Si cette décision entre en vigueur, elle entraînera des changements assez importants dans le statu quo en ce qui concerne l'accès aux pilules dans ce pays », explique Greer Donley, professeure de droit de la santé, spécialisée dans les questions d’avortement à l’université de Pittsburgh.

Le ministère saisit la Cour suprême

L’affaire a été portée par l’Alliance Defending Freedom, une organisation texane regroupant des médecins, et leur plainte repose sur les effets secondaires du mifépristone - même si les complications sont très rares - qu’ils ont dû soigner et devront traiter si le médicament reste disponible. Et la décision en leur faveur peut avoir un impact pour tous les médicaments. Ils pourraient être interdit à cause de leurs effets secondaires, et un groupe de médecins opposés à un médicament comme le viagra pour des raisons religieuses ou morales, pourrait être en mesure de revenir sur son autorisation en justice.

Plus de la moitié des avortements aux États-Unis sont effectués avec du mifépristone, associé à un autre médicament, le misoprostol.

Les principales associations médicales américaines ont déclaré que le retrait du mifépristone du marché obligerait les patientes à subir des avortements chirurgicaux plus invasifs.

Le ministère de la Justice a décidé de saisir la Cour suprême pour revenir sur le verdict de la cour d’appel.

