Brésil: après la mort d'un adolescent, manifestation contre les violences policières à Copacabana

Un peu plus de dix jours après la mort de Thiago Menezes Flausino, 13 ans, tué par la police militaire dans la favela de la Cité de Dieu, un cortège funèbre était organisé à Rio de Janeiro, sur la plage de Copacabana, ce vendredi 19 août. En 2022, près de 6 500 personnes ont été tuées par la police.

Avec notre correspondante à Rio, Sarah Cozzolino

Devant le mythique Copacabana Palace, 14 cercueils blancs s’enfoncent dans le sable. Ils représentent les adolescents tués par la police cette année à Rio. Leliane, amie de la famille de Thiago Menezes Flausino, a une fille du même âge. « Tous les jours, un jeune noir de favela meurt, alors qu’il n’a rien à voir avec le crime. Pour qu’on nous écoute, il faut venir ici, à Copacabana. Parce que dans la favela, notre voix ne porte pas », dit-elle.

Sur l’un des cercueils, il y a des crampons et un maillot de foot. Thiago rêvait de devenir joueur de foot professionnel. Son père, Diogo l’accompagnait à ses matchs. « Sa drogue, c’était le foot. Il a toujours été sportif, studieux. Et maintenant, on doit courir après la justice », rapporte-t-il.

« Ça nous a brisé le cœur »

Hamilton a vu le corps de son neveu, touché par cinq balles au petit matin. « Le sang de Thiago était encore frais. Je prie Dieu pour que cette scène sorte de ma tête, pour oublier. Ça nous a brisé le cœur », dit-il. Pour Priscilla, mère de Thiago, c’est une nouvelle lutte qui commence pour la justice. « Les policiers qui ont fait ça doivent payer. Il faut qu’ils soient emprisonnés. Ils ont été suspendus, mais ce n’est pas assez », estime-t-elle.

Les manifestants ont interpellé le gouverneur de l’État de Rio. Ils espèrent que les familles des victimes de violences policières soient écoutées. Quelques jours après Thiago, une petite fille de cinq ans a été tuée par une balle perdue dans une autre favela de Rio.

