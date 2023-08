Présidentielle au Guatemala: après un entre-deux-tours agité, duel entre des candidats de gauche

C’est le second tour de la présidentielle au Guatemala ce dimanche 20 août. Sandra Torres, une ancienne première dame du pays, contre Bernardo Arevalo, le fils du premier président démocratiquement élu du pays. C’est Bernardo Arévalo qui part largement favori, après un entre-deux tour pour le moins riche en rebondissements.

Sandra Torres et Bernardo Arevalo, les deux candidats au second tour de la présidentielle au Guatemala, ce 20 août 2023.

Les résultats du premier tour ont d'abord été suspendus par la Cour constitutionnelle, à la demande des adversaires de Bernardo Arévalo et Sandra Torres, et à la grande consternation des observateurs électoraux, des États-Unis et de l’Union européenne. Le Tribunal spécial électoral, après réexamen, a fini par valider ces résultats.

Il faut dire que les deux candidats se présentent comme socio-démocrates, dans un pays traditionnellement ancré à droite. Mais si Sandra Torres a glissé au fil des années vers la droite, Bernardo Arévalo lui est bien de gauche. Il part largement favori. Selon les derniers sondages, Bernardo Arévalo est crédité de 50% des intentions de vote, et Sandra Torres de 32%. « Depuis quatre ans, Bernardo Arévalo est député du parti Semilla, dont il a dirigé à plusieurs reprises les groupes de députés, décrypte la politologue guatémaltèque Gabriela Carrera. Ils sont très critiques de la coalition au pouvoir – qui a la majorité à l’Assemblée depuis au moins huit ans. »

Lutte contre la corruption

Sa proposition phare est la lutte contre la corruption, dans un pays qui depuis des années met en prison ou force à l'exil les magistrats anti-corruption. « Il l’a dit lors du débat présidentiel. Si la corruption continue au niveau de l’État guatémaltèque, aucune des propositions de Semilla ne pourra être mise en œuvre, poursuit Gabriela Carrera. Semilla propose donc que dorénavant les gens rendent des comptes, qu'il y ait de la transparence, jusque dans le fonctionnement de l'État. Ce qui suppose un mécanisme de gouvernance entre la population guatémaltèque et les fonctionnaires publics. C’est quelque chose que l’on n’a pas vu depuis longtemps dans le pays. »

Est-ce une coïncidence ? Une fois la qualification pour le second tour de Bernardo Arévalo connue, la justice a tenté d'ordonner la suspension de son parti, Semilla. Une décision qui a été suspendue par la Cour constitutionnelle. Ce qui n’a pas empêché le procureur général d’ordonner la perquisition du siège de Semilla, et de lancer un mandat d’arrêt contre une de ses dirigeantes. Et puis aussi de perquisitionner le Tribunal spécial électoral, qui avait refusé la suspension de Sémilla.

Un virage à droite pour Sandra Torres

Cet entre-deux-tours, durant lequel la justice a tenté de faire suspendre le parti de Bernardo Arevalo, pourrait porter préjudice à son adversaire, Sandra Torres, plutôt identifiée comme faisant partie de la mouvance gouvernementale. « Elle se présente souvent comme social-démocrate, ce qui était sans doute plus ou moins valable à l'époque de son mari. Aujourd'hui, elle a quand même opéré un virage que j'oserais qualifier de droite », explique Thierry Maire, doctorant au centre Maurice Halbwachs.

« Dans la précédente mandature, les députés de son parti ont quasiment toujours voté avec les députés du président Giammattei. Elle a donc apporté son soutien finalement aux politiques mises en œuvre. Sans vraiment qu'on entende des voix discordantes d'une opposition mordante. Si vous regardez dans les enquêtes d'opinion, on juge qu'elle est compétente, mais on la juge également arrogante et on la juge aussi corrompue – et ça, c'est très problématique pour elle. Elle a eu des affaires qui se sont soldées par des non-lieux, sauf que la justice au Guatemala n'est pas toujours aussi efficace qu'on le souhaiterait. Est-elle vraiment innocente ? C'est une bonne question et pour beaucoup de gens, elle ne l'est pas, pointe Thierry Maire. C’est une femme clivante : soit on l'aime, soit on la déteste. »

