En Équateur, une élection sous le signe de la peur

Les Équatoriens sont appelés aux urnes ce dimanche 20 août pour choisir le remplaçant de Guillermo Lasso. Visé par une procédure en destitution dans le sillage d'un scandale de corruption, le président conservateur sortant avait dissout l'Assemblée nationale et mis son propre mandat en jeu. Qui sont les principaux candidats pour le remplacer ?

Publicité Lire la suite

La progressiste Luisa Gonzalez est la seule femme en lice. Cette proche de l'ancien président socialiste Rafael Correa avait été largement en tête des intentions de vote avec sa campagne centrée sur l'échec des gouvernements conservateurs dans les domaines social et sanitaire. Certains analystes imaginaient déjà qu'elle pouvait remporter le scrutin dès le premier tour.

Mais l'assassinat, la semaine dernière, de son principal concurrent, le centriste et champion de la lutte anti-corruption Fernando Villavicencio, a changé la donne : les Équatoriens se rendront aux urnes la peur au ventre. Le thème de l'insécurité a entièrement dominé les débats ces derniers jours. Et il pourrait favoriser les candidats qui proposent une politique de la main forte contre les cartels de drogue et autres mafias. À l'instar de l'outsider Jan Topic, un ex-légionnaire français qui a fait fortune dans le secteur des équipements de sureté. Alors que le candidat indigène et écologiste, Yaku Perez, n'a été que peu audible sur cette dernière ligne droite.

Quant à Christian Zurita, qui a remplacé à la dernière minute son ancien ami et collègue assassiné Fernando Villavicencio, il n'a pu mener campagne qu'une seule journée.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne