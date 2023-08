Haïti face à une crise alimentaire qui «découle principalement de la violence des gangs armés»

Entretien

À Haïti, c'est toujours la panique chez les résidents de Port-aux-Princes. La capitale est toujours frappée par les attaques des gangs, principalement dans le quartier de Carrefour-Feuilles. Des dizaines d'habitants ont été assassinés ces derniers jours, d'autres violés et des habitations pillées. Ce contexte sécuritaire a des conséquences dramatiques sur l’insécurité alimentaire des populations, d'après un rapport de l'ONG Mercy Corps paru jeudi 17 août.

Entretien avec Johan Lefebvre Chevallier, directeur pour la zone Haïti de l'ONG Mercy Corps.

RFI : Quelles sont les principales conclusions de votre rapport ?

Johan Lefebvre Chevallier : Aujourd’hui, nos chiffres sont catastrophiques : presque 50% de la population du pays a atteint le stade 3 d’insécurité alimentaire aigüe. Dans l’échelle de gradation de la sécurité alimentaire, le stade 1 correspond au minimum, 2 c’est une phase dite de « stress », 3 c’est une « crise », 4 une « urgence » et 5, le maximum, c’est le niveau « famine », c’est-à-dire quand les gens meurent de faim. À Haïti, 1,8 million de personnes sont même au stade 4, autrement dit, ils sont au bord de la famine.

Quels sont les facteurs à l’origine de cette crise alimentaire ?

Il y a certes des conditions climatiques compliquées pour l'agriculture avec une faible pluviométrie, mais cette crise découle principalement de la violence des gangs armés : 80% de la capitale est sous l’influence de ces groupes et le conflit s’étend même aux zones rurales, notamment les départements du Centre et de l’Artibonite, considérés tous les deux comme les « greniers » du pays. Cela signifie qu’il y a une faible production agricole, les fermiers n’ont plus accès à ces territoires. Et le coût de la vie a énormément augmenté dans ce contexte d’insécurité. En 2021, un dollar valait 70 gourdes, la monnaie locale, aujourd’hui, un dollar vaut 140 gourdes. Une partie des ménages n’est plus employée, il n’y a plus d’activités génératrices de revenus. Ces populations ne sont plus en capacité de subvenir à leurs besoins de base, manger un repas par jour, boire, s’abriter.

Cette crise sécuritaire complexifie-t-elle aussi votre travail d’organisation humanitaire ?

Par notre mandat neutre et impartial, nous restons en contact avec toutes les parties du conflit. Mais l’accès aux populations vulnérables, spécifiquement à Port-aux-Princes, est rendu difficile par les affrontements entre la police et les gangs. Une partie importante de notre personnel vit dans la capitale et risque sa vie chaque jour pour venir en aide aux communautés, aux 32 500 personnes auxquelles nous fournissons une aide d’urgence, notamment via des transferts d’argent. Mais il faut aussi pouvoir accéder à ces territoires plus excentrés qui peuvent fournir des denrées alimentaires. Nous pensons à la résilience du pays et travaillons avec les agriculteurs sur des moyens d’optimiser leurs terres avec de nouvelles techniques de fertilisation, d’irrigation, de stockage, qui sont importantes pour subvenir aux besoins des Haïtiens.

