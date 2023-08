Incendies au Canada: les feux gagnent du terrain à l'ouest, peu de répit au nord-ouest du pays

Au Canada, le feu ne laisse aucun répit aux habitants des territoires du nord-ouest dans le nord du Canada, mais aussi à ceux de Kelowna en Colombie-Britannique, dans l’ouest du pays. Le nombre de personnes évacuées de cette région ne cesse d’augmenter, il a doublé depuis vendredi.

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

Les feux « extrêmes » qui ravagent le Canada ont encore gagné du terrain dimanche dans l'ouest du pays, où deux larges incendies ont fusionné alors que des milliers d'habitants paniqués poursuivent leur évacuation.

Plus de 35 000 personnes ont dû fuir leur maison, et déjà le feu qui fait près de 105 kilomètres carrés a détruit plusieurs quartiers. Les 200 pompiers sur place mènent une lutte acharnée pour combattre les flammes. Les gens pas encore évacués doivent supporter une atmosphère pleine de fumée.

Restriction d'eau pour alimenter les pompiers

Les autorités leur demandent de restreindre l’utilisation de l’eau pour que les combattants du feu en disposent le plus possible. Près de 385 incendies font rage actuellement dans la province de la Colombie-Britannique, la plupart allumés par la foudre. La moitié sont hors de contrôle.

La ville de Kelowna, environ 150 000 habitants, où des milliers de personnes ont dû évacuer, est toujours dimanche, enveloppée d'une fumée épaisse, odorante et visible à plus de 100 km autour de la ville. La situation est critique aussi de l'autre côté du lac Okanagan, à West Kelowna, ville de plus de 30 000 habitants, où un nombre conséquent de maisons a brûlé, selon les autorités.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a indiqué de son côté le déploiement de « matériel des forces armées canadiennes et des ressources pour appuyer les évacuations » ainsi que l'approbation de la demande d'assistance fédérale de la Colombie-Britannique, dans une publication sur X (ex-Twitter).

Dernière heure : on a reçu et approuvé la demande d’aide fédérale faite par la Colombie-Britannique. Nous déployons du matériel des @ForcesCanada et des ressources pour appuyer les évacuations, l’organisation et la logistique. On va continuer d’apporter toute l’aide nécessaire. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 20, 2023

La situation ne s’améliore pas non à 2000 km au nord, à Yellowknife. Le temps frais des derniers jours a tout de même donné un léger répit aux pompiers. Ils en profitent pour défricher de larges bandes de terrain pour créer des pare-feux dans une ville vidée de ses 20 000 habitants. Des détecteurs infrarouges sont aussi utilisés pour savoir où attaquer le feu en priorité. Les températures plus chaudes de la journée risquent de rendre le brasier beaucoup plus agressif.

(Et avec AFP)

