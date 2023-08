Présidentielle au Guatemala: pour gouverner, Bernardo Arévalo devra s’appuyer «sur des gens qui ont été ses opposants»

Entretien

Bernardo Arévalo a remporté la présidentielle au Guatemala ce dimanche 20 août. Le candidat de centre-gauche a obtenu 59% des voix, contre 36% pour l’ex-première dame Sandra Torres. Bernardo Arévalo s'est principalement fait élire sur son programme de lutte contre la corruption. Mais il va lui être difficile de gouverner et de réformer, puisque son parti, Semilla, est loin d'avoir la majorité au Parlement. Le point avec Thierry Maire, doctorant au Centre Maurice Halbwachs.

Publicité Lire la suite

RFI : Est-ce que vous pourriez nous présenter Bernardo Arévalo ?

Thierry Maire : Bernardo Arévalo est un diplomate. Il a fait sa carrière un petit peu au début au service du Guatemala et ensuite principalement à l’ONU. À un moment donné, il était, on peut dire, le patron des opérations de maintien de la paix. Ce qui quand même l’a amené à avoir une étendue d’actions très vastes qui pourraient d’ailleurs bien lui être très utiles, parce que c’est un homme dont on dit qu’il a un sens aigu du consensus. Et dieu sait s’il va en avoir besoin s’il veut diriger le pays avec succès, compte tenu des réformes qu’il souhaite mener. Ce caractère de diplomate fait de lui un polyglotte, donc, quelqu’un d’ouvert aux autres cultures. Ce qui est important dans un pays où vous avez une importante population indigène. C’est aussi quelqu’un qui est très sensible à la question des droits de l’homme, un enjeu majeur au Guatemala et dans le futur gouvernement du président Arévalo.

Bernardo Arévalo a été élu sur un programme de lutte contre la corruption, une corruption qui très importante au Guatemala. Qui dans le pays a peur de son arrivée au pouvoir ?

Beaucoup de monde. Vous avez d’une part la question des narcotrafiquants, des gens corrompus et surtout à l’origine de la corruption pour protéger leur trafic. Le Guatemala est une route de trafics très importants pour les produits illicites qui viennent du Sud et qui remontent vers le Mexique et les États-Unis.

Le deuxième groupe, ce sont des fonctionnaires, en particulier au niveau des forces de sécurité et de la justice. Ce sont des gens qui se sont mis au service d’autres acteurs. Et donc, les autres acteurs, ce serait ce troisième groupe, des acteurs de la vie économique, qui cherchent au fond à fausser les règles du jeu pour leur plus grand bénéfice, les fraudes de tout genre.

Ce sont trois groupes puissants. Entre le premier et le deuxième tour, les problèmes pseudo-juridiques, qui ont été mis en travers de la route de Bernardo Arévalo vers ce second tour et donc cette élection, sont le fruit en particulier des tentatives de ces groupes pour empêcher l’arrivée d’Arévalo jusqu’à l’élection. Pour une fois, ils ont échoué.

À lire aussiGuatemala: le principal enquêteur anticorruption quitte le pays «pour sauver sa vie»

À part la lutte contre la corruption, quels sont les points importants du programme de Bernardo Arévalo dans un pays qui lutte contre la pauvreté qui est très importante au Guatemala ?

On compte à peu près 60% de la population qui vit sous la limite de pauvreté, c’est absolument considérable. Bernardo Arévalo a très bien souligné, et à plusieurs reprises, que si la corruption était le problème numéro un, la pauvreté était le deuxième. Et pour lui, lutter contre la pauvreté, c’est lutter, si j’ai bien suivi son programme sur trois fronts : la santé et l’accès aux services de santé en particulier, l’éducation qui reste un défi absolument gigantesque dans le pays et bien sûr, la création d’emplois et d’activités économiques valides, c’est-à-dire avec des salaires décents, des conditions de travail là aussi décentes.

Comment Bernardo Arévalo va-t-il gouverner et faire passer ses réformes, notamment contre la corruption, sachant qu’il n’a pas la majorité à l’Assemblée ?

Effectivement, le Parlement n’est pas du tout de son côté. Évidemment, Bernardo Arévalo a deux solutions. Soit il réactive une forme de Commission internationale de lutte contre la corruption au Guatemala (Cicig) qui avait été placée sous le patronage et le fonctionnement de l’ONU. Pour beaucoup d’observateurs politiques, ce serait un casus belli, une déclaration de guerre aux élites qui ont fait campagne avec une virulence tout à fait notable entre 2015 et 2019, jusqu’à obtenir l’expulsion du commissaire en charge de la Cicig et la fin de cette mission.

Quelle autre solution a-t-il ? Peut-être une espèce de conférence nationale contre la corruption. Certains hommes politiques ou femmes politiques ne sont pas opposés à l’idée que le Guatemala devrait faire le ménage chez lui, ce qui éviterait les accusations d’ingérence étrangère. Ça signifie qu’il faudrait que Bernardo Arévalo s’appuie sur des gens qui ont été ses opposants, alors qu’une énorme partie des partis du premier tour se sont mis derrière Sandra Torres.

Il va falloir qu’il fasse appel, je crois, à toutes ses qualités de diplomates pour trouver la bonne formule, de manière à vraiment commencer à lutter contre ce serpent abominable de la corruption.

À lire aussiBernardo Arévalo remporte la présidentielle au Guatemala

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne