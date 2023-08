Les Equatoriens approuvent l'arrêt d'un gisement pétrolier emblématique dans une réserve amazonienne

Ce scrutin a été moins couvert que les élections présidentielle et législatives, mais les Équatoriens ont aussi voté dimanche pour mettre fin à l’exploitation pétrolière et minière dans deux des zones de plus grande biodiversité de la planète : le Choco Andino, au nord de Quito, et surtout le parc national Yasuni, en Amazonie. Ce dernier abrite 300 espèces d’amphibiens et de reptiles, 400 espèces de mammifères et 600 espèces d’oiseaux. Une décision aux conséquences transcendantales.

Des indigènes Waorani participent à une manifestation visant à promouvoir le "oui" au référendum sur l'interdiction de l'extraction du pétrole à Quito, en Équateur, le lundi 14 août 2023. AP - Dolores Ochoa

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Quito, Eric Samson Il y a 10 ans, les autorités électorales avaient bloqué un référendum visant à maintenir le pétrole du Yasuni en sous-sol. Le gouvernement de l’ex-président Correa avait aussitôt organisé l’exploitation dans le bloc 43 - ITT Yasuni où plus de 200 puits ont été forés en pleine réserve mondiale de biosphère. Des puits que 59% des Équatoriens ont décidé dimanche de fermer. Yvonne Ramos de l’ONG Action Écologique s’en félicite. « Nous avons fait le pari de la vie et des droits de la nature, des droits des communautés locales. C’est un pas fondamental pour éviter cette crise climatique qui menace la vie de tous au travers du changement climatique », raconte-t-elle. « Voilà ce qu'est l'action climatique » Bien que d'autres champs pétroliers soient encore en activité dans le parc Yasuni, le bloc 43 est devenu un symbole de la démocratie climatique et a attiré l'attention de célébrités mondiales et d'activistes qui ont suivi le référendum de près. La star hollywoodienne Leonardo DiCaprio, qui a fait campagne pour le « oui » a salué le référendum comme « un exemple de démocratisation de la politique climatique ». L'activiste suédoise Greta Thunberg, également engagée dans le référendum, a écrit sur Instagram : « Voilà ce qu'est l'action climatique ». Avec l’assassinat d’un candidat présidentiel, les conditions politiques n’étaient pourtant pas favorables, selon l’analyste Andrès Jaramillo. « La campagne électorale a éclipsé le débat autour de la non-exploitation pétrolière et minière dans le Yasuni et le Choco Andino. Mais nous avons encore l’opportunité de discuter des conséquences de cette victoire, de ce que veut dire s’éloigner de l’extractivisme et de penser à un Équateur dont les ressources futures ne seront pas limitées dans le temps ». La Cour constitutionnelle a donné un an au gouvernement pour organiser la fermeture des puits et des installations pétrolières dans le Yasuni. Et la compagnie pétrolière nationale Petroecuador, jusqu'à présent autorisée à intervenir sur quelque 300 hectares du Yasuni mais disant n'avoir à peine exploité 80 ha, a indiqué lundi dans un communiqué qu'elle se conformerait à la « décision souveraine » des Équatoriens. À lire aussiPrésidentielle en Équateur : Daniel Noboa, le jeune candidat vedette surprise du scrutin NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI