États-Unis: Donald Trump met en scène son absence du premier débat télévisé des primaires républicaines

Donald Trump ne participera pas au premier débat télévisé de la campagne des primaires républicaines organisé ce 23 août par la chaîne Fox News à Milwaukee, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Son avance dans les sondages est telle que le grand favori pour l’investiture de son parti estime qu’il n’a aucune raison de débattre avec ses huit rivaux. L'ancien président diffusera néanmoins une interview réalisée avec l’ex-vedette de la chaine, Tucker Carlson, au même moment.

De notre correspondant à Miami, David Thomson

Donald Trump passe son tour et torpille ainsi ce premier débat de la primaire républicaine, une absence toute relative car les discussions tourneront largement autour de sa personne et parce qu’au même moment, son interview avec l’ancienne vedette de Fox News, Tucker Carlon, sera diffusée sur les réseaux sociaux.

Alors Trump justifie à sa façon son choix de snober ses adversaires : « Mes sondages sont légendaires, écrit-il. Les gens connaissent mon bilan. C'est le meilleur de l’histoire, alors pourquoi est-ce que j’irai débattre ? ».

Et c‘est vrai. Sondage après sondage, malgré ses inculpations, sa cote de popularité explose. L'ancien président a près de 40 points d’avance sur son premier rival, Ron DeSantis, qui ose à peine répondre à ses attaques quotidiennes de peur de s’aliéner sa base électorale.

En troisième position dans les sondages, un jeune candidat qui monte sera placé à sa droite sur le centre du plateau. Il s’agit de Vivek Ramaswamy, un entrepreneur des biotechs considéré comme un satellite de Trump.

Parmi ces huit candidats, un seul confronte directement ce favori quatre fois inculpé : il s’agit de son ancien conseiller, l’ex-gouverneur du New Jersey, qui le qualifie de « danger pour la démocratie ». Mais Chris Christie tourne autour de 1% dans les sondages. Il reste dans la marge d’erreur comme la plupart des autres candidats dont plusieurs sont quasi inconnus du grand public.

« Pour les autres, ce sera l’occasion d’exister un petit peu »

L'absence de Trump dans les débats est-elle une aubaine pour ses rivaux républicains ? « Pour les autres, ce sera l’occasion d’exister un petit peu », explique Lauric Henneton, maître de conférences à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, qui estime que « comme toujours, (Trump) s’affranchit des normes et des règles ».

Ce débat, pour les petits candidats, « c’est vraiment tout ou rien ». Selon l'expert, « soit ils arrivent à crever l’écran, ce qu’ils n’ont pas fait jusqu’ici, soit ils continuent à vivoter et au bout d’un moment, ils vont finir par sortir ». Et d'ajouter : « Le problème, c’est comment exister en n’étant pas Trump tout en se démarquant de Trump et sans s’aliéner l’électorat trumpiste. Pour l’instant, l’électorat républicain est très figé entre ceux qui voteront Trump quoi qu’il arrive, même s’il est encore inculpé ou s’il est déclaré coupable. Eux, ils sont trumpistes jusqu’au dernier jour ».

M. Henneton estime que les candidats devront plaire aux « trumpo-compatibles », ceux « qui voudraient bien voter pour quelqu’un d’autre s'il est bon ». « Ils vont êtres à l'affût qui sera bon ou pas », conclut-il.

