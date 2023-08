À la Une: fin de la mission d’évaluation kényane en Haïti

Revue de presse des Amériques

En Haïti, l’heure est au bilan, après la visite cette semaine à Port-au-Prince d’une mission kényane. Pendant trois jours, ces officiels ont notamment échangé avec le Premier ministre Ariel Henry et des représentants de la police, afin d’évaluer la situation du pays. Nairobi étudie la possibilité de diriger une force multinationale de lutte contre les gangs armés. Le Nouvelliste souligne que « la force internationale ne remplacera pas la police nationale haïtienne », mais qu’elle pourrait la « renforcer ».

« Plusieurs organisations de la société civile et des partis politiques ont salué la mission d’évaluation », relève Le National. « Nous avons compris l’urgence de mettre fin à une situation qui paralyse le pays », a déclaré la délégation kényane. Une situation qui « met l’avenir des citoyens en danger ».

Haïti relativement épargné par la tempête Franklin, la République dominicaine durement frappée

Soulagement, toujours en Haïti, après le passage de la tempête tropicale Franklin qui n’a pas causé de dégâts majeurs. Mais les autorités appellent tout de même la population à la prudence.

« Plus de peur que de mal », titre Le National. « La trajectoire de Franklin a été déviée des côtes d’Haïti », explique le quotidien. Franklin ne représente donc « plus une menace pour Haïti », annonce de son côté Le Nouvelliste. « La Protection civile a cependant demandé à la population de rester vigilante », poursuit le quotidien. Car « il risque d’y avoir de fortes pluies » ce jeudi 24 août. Les habitants sont alors priés d’éviter « tout déplacement inutile, de ne pas traverser de cours d’eau en crue ou les eaux qui ruissellent dans les rues ». Il est également recommandé de « conserver en lieu sûr ses documents importants comme la carte d’identité », avertit Jerry Chandler, directeur de la Protection civile en Haïti.

Contrairement à Haïti, la République dominicaine voisine a été durement frappée. La tempête Franklin a fait un mort mercredi 23 août et endommagé des centaines d’habitations. Ce jeudi 24 août, 25 des 32 provinces du pays restent en alerte rouge. El Caribe fait état « d’importantes inondations, de glissements de terrain, et de débordements de rivières dans l’agglomération de Saint-Domingue », la capitale. Des « crues soudaines » ont « forcé plusieurs habitants à évacuer leurs maisons malgré la résistance de certains », rapporte le journal. Hoy s’inquiète de son côté des conséquences de la tempête sur les cultures comme « le manioc et les patates douces », des cultures qui risquent d’être affectées en cas de « pluies trop abondantes ».

En pleine crise économique, l’Argentine confrontée à des pillages de commerces

L’Argentine fait toujours face à d’importantes difficultés économiques. Les chiffres de l’inflation se sont envolés : 115% en un an. Et c’est dans ce contexte que le FMI, le Fonds monétaire international, a approuvé mercredi 23 août un versement de 7,5 milliards de dollars à Buenos Aires.

Ce versement « servira à renflouer les maigres réserves de la Banque centrale d’Argentine », note La Nación. Pour l’édition d'El País consacrée à l’Amérique latine, c’est « une bouée de sauvetage que reçoit le gouvernement argentin, à deux mois de l’élection présidentielle ».

En lien avec cette crise économique, le pays fait face à une vague de pillages dans les magasins. Depuis une semaine, les supermarchés et les petits commerces sont victimes d’une série d’attaques, prétendument perpétrées par des bandes issues de quartiers pauvres. Près de 200 personnes ont été arrêtées. Ces violences suscitent « l’inquiétude et de fortes tensions » parmi la classe politique, constate El Día, d’autant qu’elles ont lieu dans tout le pays. Página 12 décrit des commerçants « terrifiés », contraints de fermer « plus tôt » ou de garder leurs « volets baissés » en journée. Certains magasins ont même été incendiés. En réponse, le gouvernement a promis un soutien économique aux propriétaires des commerces concernés.

