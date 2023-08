Festival de Douarnenez: Alanis Obomsawin, une «warrior» au service de son peuple

Cinéma

Les premiers peuples d'Amérique du Nord sont les invités de la 45e édition du festival de Douarnenez. Des retrouvailles en quelque sorte puisque la première édition du festival, en 1978, était consacrée au peuple québecois et la deuxième aux Amérindiens. Un festival qui porte sur le devant de la scène les revendications identitaires des peuples, dans une volonté de sensibilisation et d'éducation populaire. Et c'est aussi la bataille d'Alanis Obomsawin, cinéaste abénakise et pionnière du cinéma autochtone du Canada, déjà présente en 1979.

De notre envoyée spéciale à Douarnenez,

Conteuse, chanteuse et documentariste, Alanis Obomsawin est une « warrior ». Il ne faut pas se fier à sa silhouette menue et à son sens de l'humour et de l'autodérision . Elle est de ces combattant(e)s dont elle raconte les batailles, comme dans son documentaire Kanehsatake (1993) où elle accompagne pendant près de trois mois, durant l’été 1990, caméra au poing, la lutte d’un peuple contre l’extension d’un golf sur un cimetière ancestral. L’armée et la sûreté canadienne mobilisées pour défendre neuf trous contre la volonté des Kanien'kéhaka (Mohawks) à Oka... Coïncidence, le festival de Douarnenez l’avait invitée cette année-là mais, étant sur le front, elle ne put se déplacer et raconta ce qui se passait via une liaison téléphonique en direct dans la salle de cinéma. Kanehsatake, un film qui fut le premier documentaire à remporter le prix du meilleur long métrage canadien au Festival du film de Toronto et aussi le premier film réalisé par une femme, et qui plus est une autochtone, à être primé à ce festival, souligne avec un légitime sourire Alanis Obomsawin. Un film qui lui valut aussi à sa sortie bon nombre d’ennemis, rappelle-t-elle.

Elle a grandi à Odanak, une réserve abénakise, au nord-est de Montréal. Les Abénaki, ou peuple du soleil levant, sont une nation appartenant au groupe linguistique algonquin, explique le glossaire préparé par le festival. Un souci de pédagogie toujours renouvelé qui rejoint la mission que s’est assignée Alanis Obomsawin : éduquer, « enseigner l’histoire et les traditions de nos peuples, pour déconstruire le récit officiel des manuels scolaires élaborés par l’institution religieuse ». Des manuels scolaires vecteurs de haines qui présentaient les peuples premiers sous les traits de « sauvages qui nous promenions en scalpant les gens ».

De terribles souvenirs d’enfant à Trois-Rivières où elle est scolarisée dans une école blanche : « Ce furent les pires moments de ma vie », repète-t-elle, en raison des maltraitances subies de la part des autres petites filles. « Petit à petit, je me suis dit que si les enfants entendaient une autre histoire, ils ne me haïraient pas et c’est comme ça que j’ai commencé à raconter nos histoires », confie-t-elle.

La chanteuse-conteuse et réalisatrice Alanis Obomsawin au festival de Douarnenez consacré cette année 2023 aux premiers peuples d'Amérique du Nord. La documentariste abénakise est une pionnière du cinéma autochtone. © Festival de Douarnenez

Déconstruire pour mieux reconstruire : elle nous rembobine le terrible film de la ségrégation au Canada, depuis l'Indian Act de 1876, ou l'Acte des sauvages, en français. N’oublions pas que les Français y furent les premiers colons... En 1951, les droits de la personne (créés en 1948, mais qui mettaient les autochtones à part) sont modifiés : « auparavant, on n’avait pas le droit de faire des cérémonies, des fêtes, des pow-wow. On pouvait alors se faire arrêter. »

Mais les communautés ont réussi à maintenir vivantes leurs langues et leurs coutumes.« On retrouve alors une certaine liberté... puis en 1960, on nous dit qu’on redevient citoyens canadiens ». Ils l’avaient déjà été brièvement à la fin du XIXe siècle, mais le gouvernement avait fait machine arrière. Une histoire que raconte dans l’un de ses films (en 2021) le sénateur Murray Sinclair qui fut le président de la Commission de vérité et réconciliation et travailla notamment sur le drame des enfants arrachés à leurs familles pour être placés dans des pensionnats tenus par des religieux.

Classe d'un pensionnat de Lac La Ronge, dans l'État du Saskatchewan, en 1945 (photo d'archives, extraite du rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada). © Bibliothèque et Archives Canada

En 1960 donc, les autochtones peuvent désormais entrer à l’université, faire des études supérieures sans renier leur « race ». Elle s’engouffre dans ce courant libérateur, s’empare du répertoire appris enfant à Odanak, quand elle chantait tout le temps dans sa chaise à bascule auprès de sa tante Helen qui fabriquait des paniers en osier. Une passion d’enfant – sans doute une échappatoire à la violence du quotidien – et un répertoire de chants et de contes qu’elle nourrira de communauté en communauté, en accompagnant des scouts, en allant dans les écoles – des centaines dans tout le pays –, dans les prisons aussi où la majorité des détenus sont des autochtones, puis à la direction d’une scène autochtone au Mariposa folk Festival, à Orilia en Ontario.

Aller au « vu »

Le cinéma est arrivé bien plus tard, à la fin des années soixante. « Quand j’ai été à l’école à Trois-Rivières... un jour, j’entends les enfants à la récréation qui disaient être allées au “vu”. J’ai pensé que c’était une ville ou un pays, je n’avais aucune idée de ce que c’était... Dans la petite ville de notre communauté, il y avait un cinéma mais personne ne m’y a jamais emmenée... »

Sa « carrière » – un mot qu’elle déteste, disons sa vie de documentariste –, a commencé avec sa campagne pour la construction d’une piscine pour les enfants de sa communauté d’Odanak. Dans sa ville, il n’y avait pas de piscine et les petits autochtones n’étaient pas les bienvenus dans la piscine de la ville voisine. Alanis rassemble alors des fonds, une rude bataille dit-elle, pour faire construire la piscine. Le cinéaste Ron Kelly s’empare de cette histoire pour la chaîne CBC. Le film, qui passe en prime time, attire l’attention de l’Office national du film du Canada qui invite alors Alanis, forte de sa culture et de sa notoriété en tant que conteuse-chanteuse, à rencontrer cinéastes et producteurs. Elle intègre à l’ONC une section consacrée à l’éducation. « J’ai pensé que j’étais au paradis, ça allait être extraordinaire ! », sourit-elle.

Et c’est ainsi qu’elle est aussi entrée dans l’univers du « vu » de son enfance et réalise son premier film, Christmas a Moose factory (1971), un très joli court-métrage présenté au festival, dans lequel des enfants en anglais ou dans la langue cri des marais, racontent leur vie quotidienne et Noël qui approche, par le biais de leurs dessins. Puis suivra l’histoire de Manawan, qui à 68 ans, raconte avoir presque vu quand la terre destinée à son peuple a été délimitée, ou celle de Mère de tant d’enfants sur les cultures matriarcales des peuples premiers, celle de la vannière lil’wate Mathilda Jim (Le panier 1976), qui lui a peut-être rappelé sa tante Helen, celle de son Peuple du soleil levant Waban-Aki (2006). Une très longue et riche cinématographie (57 films à son actif actuellement), aux formats variés, d’autant que désormais elle a presque carte blanche de la part de l’Office canadien du film.

Les voix, « c’est comme la mer »

On remarque dans ses films l’attention particulière portée au récit, à la voix. Culture de tradition orale oblige, sans doute. Les voix, « c’est sacré pour moi » ; c’est comme les vagues, de l’émotion pure. « Quand j’étais petite, à Otanak, dans la communauté, il n’y avait ni eau courante ni électricité. Le soir, c’étaient les lampes à huile et dans la cuisine, les gars qui étaient guides pour la chasse et la pêche nous racontaient des histoires d’animaux... J’adorais ça ! On n’avait pas d’images, alors sur la voix, on imaginait les images. S’il y a trois-quatre enfants, il y a trois ou quatre films différents parce que chaque enfant a des images qui diffèrent de l’autre ! C’est pour ça que quand j’ai commencé à faire des films, j’ai d’abord fait le son. »

Lorsqu’elle arrête un sujet (souvent lié à un thème d’actualité comme la défense d’un site naturel ou sacré), elle vient d’abord seule rencontrer les gens de la communauté, établir le contact, avant de revenir avec une petite équipe pour filmer. Un travail d’approche parfois très long comme avec les enfants de Moose Factory qu’elle a accompagnés pendant trois ans. La bande-son de ses films, riche de musiques, de voix, de témoignages, fonctionne indépendamment de l’image. Au montage, elle introduit des séquences avec des témoins, face caméra pour développer le propos, apporter de nouveaux points de vue. Pour Kanehsatake, elle restera dans la communauté 15 jours après la bataille pour refaire le point avec ses « grands témoins », des acteurs de premier plan de la lutte, dont elle fera d’ailleurs pour certains des tirés à part.

Autre particularité de sa filmographie : l’attention portée aux enfants et aux animaux. Il suffit de se promener sur la page qui lui est consacrée sur le site de l’Office du film pour s’en convaincre. Et quand on lui demande de quel film elle est la plus fière, la réplique est immédiate. « Le mot fier me dérange beaucoup, je ne l’utilise jamais ». Elle n’est qu’une médiatrice : « chacun a des histoires à raconter » et toutes se valent : « je suis contente d’avoir pu porter ces histoires... chaque film est important pour moi aussi parce qu’il a plein d’histoires attachées, dans les communautés, dans les institutions », des films difficiles pendant longtemps à financer (« Si je trouvais 10 000 dollars, l’Office du film mettait 10 000 dollars »). « Maintenant tout le monde me soutient et j’en suis très contente... Je voyage à travers tout le Canada continuellement, je vois le changement, la demande de justice envers nos peuples ».

Les portes sont ouvertes dans toutes les institutions au Canada, le pays est même en avance, reconnaît-elle : personne n’aura à passer par où moi je suis passée, se réjouit-elle, il y a maintenant une place pour nos peuples et il faut que les jeunes s’emparent de ces opportunités. Ainsi pour faire des films : à l’Office canadien du film, à Radio Canada, les Premières Nations ont voix au chapitre, il y a de l’argent et de l’envie d’aider.

Festival de Douarnenez : affiche du film « Hi-ho mistahey! » d'Alanis Obomsawin (2013) racontant la campagne nationale menée pour que les enfants des Premières Nations aient accès à une éducation équitable ainsi qu'à des écoles sécurisées et adaptées. La réalisatrice y rassemble les témoignages de personnes ayant porté avec succès, d'Attawapiskat jusqu'aux Nations Unies à Genève, la cause de la jeune Shannen Koostachin, emportée dans un accident de voiture en 2010. © Festival de Douarnenez

Toujours des projets

Elle a une autobiographie sur le métier, un coffret de ses films qu’il faut traduire des langues autochtones en français et en anglais en chantier pour l’Office du film, et un nouveau film en projet : « sur un rêve que j’ai fait... avec un cheval vert... ». Une réminiscence de l’enfance où elle rêvait beaucoup, d’animaux fantastiques. Est-ce en souvenir de ces rêves et des histoires de chasse racontées à la veillée, qu’elle s’est toujours refusée à manger de la viande ou du poisson (« Je recrachais tout ! »,rit-elle) ?

Quand elle était petite, ses proches s’inquiétaient et lui prédisaient une courte vie. Mais à 90 printemps, Alanis Obomsawin a encore du pain sur la planche et une foi inébranlable en l’avenir et la capacité de son peuple à s’en emparer pour, dans « un élan qui n’a rien de passéiste... revenir joyeusement et fraternellement aux racines de notre humanité commune » comme le formule joliment André Dudemaine, de l’organisme autochtone Terres en vues, également invité du festival. Une formule que le festival peut parfaitement faire aussi sienne.

► Le site du festival

