Incendies au Canada: les évacués affluent dans la ville d'Edmonton

Au Canada, 15 millions d'hectares sont partis en fumée à cause des feux de forêts., soit la superficie du Bangladesh. Au nord-ouest du pays, la ville de Yellowknife, 20 000 habitants, a été évacuée la semaine dernière. Les grandes agglomérations de l'ouest et du centre comme Calgary, Edmonton, Vancouver ou Winnipeg doivent accueillir des habitants.

De notre correspondant à Edmonton,

Près de 4 500 évacués sont enregistrés au centre d'accueil d'urgence du parc des expositions d'Edmonton, la grande ville la plus proche de Yellowknife, à 1500 km plus au sud. Il y a tellement de monde que les chauffeurs de taxi disent qu'il y a plus de bouchons que d'habitude dans ce secteur.

Cela fait sept jours maintenant que le centre d'urgence est actif. Des petites voiturettes électriques multiplient les allers-retours pour amener les réfugiés de leurs voitures jusqu'au Hall C. C'est là-bas qu'ils trouvent du café, de la nourriture, des vêtements, un centre médical d'urgence, un psychologue et même un bureau d'assurance nomade. Bénévoles et travailleurs, de la municipalité, comme de la Croix-Rouge, travaillent d'arrache-pied pour tenter d'offrir un peu de réconforts aux habitants évacués.

Une semaine loin de leur foyer

La plupart des personnes ne réalisent pas trop ce qu'il se passe. Certains ont dû conduire dans la fumée, avec une visibilité réduite pour fuir la ville. C'est un périple de plus de 15 heures de voiture pour arriver jusqu'à Edmonton. « Pas très loin de l'autoroute, à une centaine de mètres, il y avait un point de vue et on voyait des kilomètres de forêt brûlée, et des gros nuages de fumées qui s'élevaient partout », raconte Seth, 40 ans, qui a fui vers le sud.

Tous les hôtels autour du parc des expositions sont complets. Les réfugiés sont nombreux à attendre que le temps passe, assis sur les canapés, dans les halls. Ce sont les communautés autochtones qui sont les plus touchées par les feux du nord. Plusieurs personnes interviewées ont les larmes aux yeux en évoquant leurs départs précipités, même si les récentes améliorations dans la lutte de Yellowknife leur donne de l'espoir.

La ville d'Edmonton tente de s'adapter

Juste à côté du parc des expositions, un terrain vient d'être transformé en un gigantesque parc à chien grillagé. Les réfugiés sont nombreux à être partis avec leurs animaux, On décompte près de 450 chiens et chats, « et un lapin », précise un bénévole. Il fallait trouver un terrain pour que les animaux comme les maîtres puissent s'enlever un stress supplémentaire.

Sur Facebook, les habitants se mobilisent et proposent aux évacués de les accueillir chez eux. On s'échange des infos sur les feux, on se donne des conseils de choses à faire avec les enfants. Certains vont au zoo, d'autres à la piscine. Le temps commence à être long après une semaine et des déplacements entre plusieurs hôtels. Mais il va falloir être patients. D'après des habitants en contact avec des pompiers de Yellowknife, un retour dans la ville ne se fera pas avant début septembre.

