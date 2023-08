À la Une: le «mugshot» de Donald Trump

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Un visage fermé, des sourcils froncés et un regard défiant : c’est la pose choisie par Donald Trump pour sa photo d’identité judiciaire, le « mugshot », prise hier dans une prison d’Atlanta, en Géorgie. C’est une première pour un ancien président des États-Unis, qui est désormais fiché comme n’importe quel justiciable. Inculpé pour avoir tenté de manipuler les résultats de la présidentielle de 2020, il a été brièvement arrêté avant d’être libéré sous caution.

Pour le Washington Examiner, il n’y a aucun doute : « Le “mugshot”, cette photo d’identité judiciaire, transformera le péril juridique de Donald Trump en sa plus grande arme politique. » Imprimée sur des t-shirts, des pancartes et même des tasses, cette photo deviendra « sans aucun doute la plus iconique de toutes les campagnes présidentielles », estime le journal conservateur.

De son côté, l’éditorialiste de USA Today s’adresse directement aux Américains conservateurs : « Si vous vous dites républicain, regardez attentivement cette photo ! L’image de Donald Trump est le visage de votre parti politique. L’homme sur cette photo, arrêté pour ingérence électorale en Géorgie, est l’homme que vous avez laissé vous définir. Regardez encore l’image. Et si vous vous dites toujours républicain, cet homme, c’est vous. »

Le Washington Post, quant à lui, estime que « pour sauver le Parti républicain, les électeurs doivent le détruire, en lui infligeant une défaite cuisante en 2024 ».

Haïti : quelle forme prendra la force multinationale pour lutter contre l’insécurité ?

Le Miami Herald se fait l’écho des consultations qui ont eu lieu en début de semaine à Port-au-Prince entre les autorités haïtiennes, la délégation kényane, envoyée sur place pour évaluer les besoins de la police nationale, et plusieurs diplomates, dont un important groupe du département d’État américain.

Depuis dix mois, « le Premier ministre haïtien par intérim et le secrétaire général de l’ONU demandent l’envoi d’une force “robuste” en Haïti pour déloger puis démanteler les gangs armés », gangs qui contrôlent presque entièrement la capitale Port-au-Prince et s’implantent également dans d’autres départements, rappelle le Miami Herald.

Mais l’approche choisie par les délégations kényane et américaine a été tout autre : les Kényans ont proposé qu’un contingent de 2 000 policiers, dont 2 000 Kényans et 1 000 hommes envoyés par d’autres pays de la région, sécurise les points stratégiques de la capitale haïtienne, comme l’aéroport, les ports et les principaux axes routiers. Ainsi, ont argumenté les diplomates américains, la police nationale d’Haïti pourrait se concentrer, elle, sur la lutte contre les gangs, écrit encore le journal de Floride.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la forme que pourrait prendre cette mission de la force internationale suscite inquiétudes et incompréhension en Haïti. Premièrement parce que les points stratégiques, que souhaitent sécuriser les Kényans, se situent justement dans des zones contrôlées par les gangs. « Avant de pouvoir sécuriser ces sites, il faudrait donc d’abord reprendre ces quartiers aux groupes armés », explique une source diplomatique au Miami Herald. Et deuxièmement, parce que les policiers haïtiens se disent toujours en sous-effectifs, mal équipés et mal formés. Ce qui, selon un expert en sécurité, revient à laisser la population entre les mains des gangs, or « 200 000 Haïtiens ont été déplacés de force par les groupes armés au cours des deux dernières années ».

Le gouvernement haïtien a exprimé ses inquiétudes face à l’approche dite de « protection statique » des seuls sites essentiels. La délégation kényane, quant à elle, est repartie mercredi.

Guatemala : « Colosio », nom d’un plan visant à assassiner le président élu

Cette annonce a été faite par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, rapporte Prensa Libre. Selon la CIDH, Bernardo Arévalo se trouve même sous la menace de deux complots : l’un implique « des hauts fonctionnaires et des particuliers », l’autre « le crime organisé ». La Commission interaméricaine des droits de l’homme exige de l’État guatémaltèque les mesures nécessaires pour garantir la vie de Bernardo Arévalo ainsi que de sa vice-présidente.

Venezuela : le Conseil national électoral a un nouveau directeur

Il s’agit d’Elvis Amoroso, proche du régime chaviste et jusqu’ici contrôleur général en charge de surveiller les comptes publics. C’est lui, rappelle El Nacional, « qui a déclaré inéligibles les leaders de l’opposition, Maria Carina Machado et Henrique Capriles. Et c’est encore lui qui organisera désormais la présidentielle de l’an prochain. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne