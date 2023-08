Argentine: une vague de pillages frappe les commerces du pays

L’Argentine est en proie à une série de pillages multiples dans les commerces. À deux mois de l'élection présidentielle, et dans un contexte d’inflation record, des supermarchés ont été pris d’assaut dans plusieurs provinces du pays ces derniers jours. Le gouvernement dénonce des attaques « coordonnées » et encouragées par une « campagne massive sur les réseaux sociaux ».

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Depuis le week-end du 19-20 août, des pillages ont lieu dans au moins quatre provinces d'Argentine. À Rio Cuarto, un supermarché et une boucherie ont été dévalisés et saccagés. Dans la province de Buenos Aires, les autorités ont indiqué que la police avait dû intervenir plus de 150 fois pour empêcher des tentatives de pillage.

En tout, près de 200 personnes ont été arrêtées à travers le pays pour avoir attaqué ou tenté d’attaquer des commerces. Le gouvernement a annoncé la création d’une force d’intervention spéciale au niveau fédéral, mais ne voit pas dans cette série de pillages une réaction sociale spontanée à la dégradation de la situation économique. Les autorités péronistes dénoncent au contraire le caractère « coordonné » de ces attaques, qui font suite selon elles à une « campagne massive » d’incitation à la violence sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Alors que quatre Argentins sur dix vivent sous le seuil de pauvreté et que l’inflation dépasse les 113% annuels, le candidat antisystème et ultralibéral à la présidentielle d’octobre, Javier Milei, a quant à lui comparé ces scènes de pillages avec celles qui avaient traumatisé les Argentins lors de l’explosion sociale de la crise de 2001.

01:16 Reportage: chez les petits commerçants, la psychose s'installe face aux pillages Théo Conscience

À lire aussiArgentine: le peso dégringole au lendemain de la victoire de Javier Milei aux primaires

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne