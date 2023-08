Brésil: les émissions de CO2 en Amazonie ont flambé sous Jair Bolsonaro, selon une étude

Les taux de carbone en Amazonie relâchés à cause de la déforestation ont doublé pendant la présidence de Jair Bolsonaro, selon une étude publiée dans la revue Nature.

Une zone déboisée et brûlée au bord de l'autoroute BR-230 (Transamazonica) à Manicoré, État d'Amazonas, au Brésil, le 22 septembre 2022.

Les émissions de carbone en Amazonie ont doublé en 2019 et 2020, soit durant les deux premières années du mandat de l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro. À cette époque, la déforestation était au plus haut, selon une étude publiée mercredi 23 août.

Sur la première moitié du mandat de l'ex-président, les émissions sont même comparables au désastre climatique d'El Niño en 2016. La différence cette fois-ci, c'est que les causes ne sont pas naturelles. Elles sont le résultat de l'abandon des politiques environnementales par l'ex-président brésilien.

Démantèlement des agences

Selon les auteurs de l'étude, ces chiffres montrent notamment les effets du démantèlement des agences publiques de protection de l'environnement lors du mandat de Jair Bolsonaro. Ces agences « ont cessé d'infliger des amendes ou de saisir des terrains où ont été constatés des délits environnementaux », déclare à l'AFP Luciana Gatti, l'auteure principale de l'étude.

« Au Brésil, les gouvernements précédents avaient réussi à réduire drastiquement la déforestation », explique Manuel Gloor, chercheur à l'université de Leeds et co-auteur de l'étude.

« Ils utilisaient la télédétection pour surveiller le défrichement par images satellites, et ils avaient une sorte de police qui détectait les zones où il y avait des atteintes à la forêt. Ils pouvaient se rendre sur place rapidement en hélicoptère et détruire les équipements des coupables », poursuit le chercheur. « Tout ça s'est arrêté à l'arrivée de Bolsonaro. Il a volontairement découragé tous les efforts qui allaient dans ce sens. Résultat : la déforestation a repris de plus bel », déplore Manuel Gloor.

Des dégâts irréversibles

Le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui a succédé à Jair Bolsonaro en janvier, a promis que le Brésil était de retour dans la lutte contre le changement climatique. Sur les sept premiers mois de son mandat, la déforestation en Amazonie a baissé de 42,5% par rapport à la même période de l'année dernière.

« Le nouveau gouvernement, celui de Lula, s'est déjà emparé de la question et a, à nouveau, réduit la déforestation. Mais les dégâts ne pourront pas être réparés en totalité. On peut compenser une partie de ce qui a été détruit, mais ça ne sera plus jamais comme avant », ajoute l'expert.

En utilisant des échantillons d'air recueillis lors de survols de la jungle, les chercheurs de l'étude ont montré que les émissions en Amazonie étaient passées de 240 millions de tonnes en moyenne de 2010 à 2018 à 440 millions en 2019 (+83%) et 520 millions en 2020 (+117%). La moyenne de ces deux années équivaut au double de celles des huit années précédentes.

La plus grande forêt tropicale du monde est vitale pour freiner le réchauffement de la planète. Or, des scientifiques ont montré qu'elle avait déjà commencé à rejeter plus de CO2 qu'elle n'en absorbe, s'approchant d'un point de non-retour qui la verrait se transformer en savane.

