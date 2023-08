De DSK à Rosa Parks, ces personnalités dont le «mugshot» a fait sensation

En image

Prises au moment d'une arrestation, les photos d'identité judiciaires qui déterminent, avec les empreintes digitales, l'identité du prévenu ont la particularité de suggérer la culpabilité alors même que la justice n'a pas encore été rendue. De ce fait, ce sont des photographies « choc ». Portraits de face, de profil, associés à un matricule, certains « mugshots » sont restés célèbres.

Premier ex-président américain inculpé au pénal, Donald Trump devient aussi le premier ancien chef d'État américain à être photographié dans une procédure judiciaire. Malgré ses multiples déboires judiciaires, le républicain, candidat à l'élection présidentielle de 2024, avait jusque-là réussi à éviter ce rituel infamant. Car un tel cliché, un « mugshot » en anglais, a tendance à coller à la peau des célébrités qui en font les frais. En voici six, immortalisées en bien mauvaise posture, mais qui ont su parfois tirer profit de la situation.

Dominique Strauss-Kahn : la fin d'une ambition

En mai 2011, Dominique Strauss-Kahn, alors directeur général du FMI et probable futur candidat à l'élection présidentielle française, est arrêté et inculpé de tentative de viol et d’agression sexuelle sur une femme de chambre dans un hôtel de New York. L'affaire dite « du Sofitel » anéantit ses perspectives à l'Élysée. Une véritable traque médiatique se met en place pour obtenir une photographie d'un prisonnier pas comme les autres. Cette photo, prise le 16 mai 2011, marque le début de la chute de l'homme politique.

Photo prise au moment de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn, publiée par la police de New York en mai 2011. AFP - HO

David Bowie : un cliché gardé par le policier

Arrêté en 1976 dans un hôtel pour détention de marijuana, après un concert au Community War Memorial de Rochester, David Bowie passe la nuit en prison et est relâché à 7 heures du matin. Sur cette photographie, on note l'élégance du chanteur, dans un moment pourtant peu agréable – il est alors passible de quinze ans de prison. Cette photographie sera retrouvée en 2007 dans les affaires personnelles d'un policier de Rochester, soucieux sans doute de la réputation du chanteur.

En 1976, David Bowie est arrêté pour possession de marijuana. Getty Images - Donaldson Collection

Patty Hearst et le syndrome de Stockholm

Patricia Hearst, petite-fille de l'un des plus grands patrons de la presse américaine, est enlevée en 1974 par un groupe terroriste d'extrême gauche qui se revendique comme l'Armée de libération symbionaise. Quelques mois après son enlèvement, elle déclare prendre fait et cause pour ses ravisseurs et commet avec eux plusieurs braquages. Une affaire qui passionne alors les Américains et qui sera souvent citée par la suite comme exemple de ce qu'est le syndrome de Stockholm. Patricia Hearst est arrêtée à San Francisco le 18 septembre 1975 et condamnée à sept ans de prison. De victime d'enlèvement, elle est devenue coupable.

Patty Hearst inculpée le 19 septembre 1975 à San Francisco, en Californie. Getty Images - Donaldson Collection

Jane Fonda, ou comment retourner sa situation

En 1970, l'actrice américaine est arrêtée à l'aéroport de Cleveland pour trafic de drogues. Elle pose le poing levé, en pleine mobilisation contre la guerre du Vietnam. Les accusations seront rapidement abandonnées, les tests ayant révélé que sa valise ne contenait que des vitamines. « J'ai certainement tiré beaucoup de profit de cette arrestation », reconnaît encore aujourd'hui l'actrice, toujours aussi engagée.

Jane Fonda, arrêtée pour possession de drogue dans un aéroport de Cleveland le 3 novembre 1970. AP

Dilma Rousseff, la résistante devenue présidente

Cheveux courts, lunettes épaisses, Dilma Rousseff, dans les années 1960, se bat contre la dictature militaire au Brésil. Membre de la guérilla de gauche, elle devient l'une des fugitives les plus recherchées du pays. Elle est arrêtée en 1970 et torturée. La future présidente du Brésil est surnommée alors la « Jeanne d'Arc de la guérilla ».

Dilma Rousseff, ex-présidente du Brésil. Photo prise le 16 janvier 1970. Accusée d'activités de guérilla pendant la dictature brésilienne, elle sera torturée puis incarcérée pendant trois ans dans une prison de São Paulo. AFP - HO

Jim Morrison : une lente descente aux enfers

Attentat à la pudeur, grossièretés ou ivresse en public : Jim Morrison, le chanteur du célèbre groupe de rock The Doors, fut arrêté plusieurs fois. Lors d'un concert à Miami en 1969, il bat les records en termes de provocation. En jouant Light My Fire, il se met à genoux et mime une fellation. Puis fait mine de se déshabiller. La presse se déchaîne et la police l'arrête l'année suivante. C'est le début d'une lente descente aux enfers…

Jim Morrison, accusé de comportement indécent suite à un concert en Floride à Miami en mars 1969, où il avait mimé une fellation et selon certains, montré son sexe. Getty Images - Donaldson Collection

Rosa Parks, un sourire pour changer l'Histoire

Le 1er décembre 1955 à Montgomery, en Alabama, Rosa Parks est arrêtée pour avoir refusé de céder sa place à un homme blanc dans un bus. Alors que les photos d'identité prises au moment d'une arrestation contribuent bien souvent à déshumaniser et à criminaliser les personnes, celle-ci montre une jeune femme au regard décidé, qui n'a donc rien d'une victime. Commence alors une campagne de boycott de la compagnie de bus de Montgomery pour refuser la politique de ségrégation raciale en vigueur en Alabama. Elle prendra fin au bout de 381 jours avec la décision de la Cour suprême déclarant anticonstitutionnelles les lois de l'Alabama imposant la ségrégation raciale dans les bus.

Rosa Parks arrêtée le 1 er décembre 1955 pour avoir refusé de céder sa place à un blanc dans un bus de la ville de Montgomery, en Alabama (États-Unis). AP - Anonymous

