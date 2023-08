Haïti: la force internationale devrait se contenter de protéger les lieux essentiels

En Haïti, les gangs armés sèment toujours la terreur. Les détails sur un éventuel déploiement d'une force multinationale, menée par le Kenya, ont été révélés par le Miami Herald. Le journal fait l'écho de consultations entre les autorités haïtiennes, la délégation kényane et plusieurs diplomates, dont un important groupe du département d'État américain. La forme que pourrait prendre la mission de la force internationale suscite inquiétudes et incompréhension en Haïti.

Depuis dix mois, le Premier ministre haïtien par intérim et le secrétaire général de l'ONU demandent l'envoi d'une force « robuste » en Haïti pour déloger puis démanteler les gangs armés qui contrôlent presque entièrement la capitale Port-au-Prince et s'implantent également dans d'autres départements.

Mais l'approche choisie par les délégations kényane et américaine a été tout autre : les Kényans n'ont proposé qu'un contingent de 2 000 policiers, dont 1 000 Kényans et 1 000 hommes envoyés par d'autres pays de la région, pour sécuriser les points stratégiques de la capitale haïtienne, comme l'aéroport, les ports et les principaux axes routiers.

Ainsi, ont argumenté les diplomates américains, la police nationale d'Haïti pourrait se concentrer, elle, sur la lutte contre les gangs.

Inquiétudes du gouvernement haïtien

Mais les policiers haïtiens se disent toujours en sous-effectifs, mal équipés et mal formés. Et les points stratégiques que souhaitent sécuriser les Kényans se situent justement dans des zones contrôlées par les gangs.

Selon le Miami Herald, le gouvernement haïtien a exprimé ses inquiétudes face à l'approche dite de « protection statique » des seuls sites essentiels. La délégation kényane, quant à elle, est repartie ce mercredi 23 août.

