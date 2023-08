Le Brésil touché par une canicule en plein hiver austral

REPORTAGE

La canicule frappe aussi le Brésil. Pourtant, le pays tropical est actuellement en hiver. Les températures avoisinent les 40 degrés ces jours-ci dans plusieurs régions du pays, des records pour la saison.

Avec notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino

Assis devant les ventilateurs d’une pharmacie, André a du mal à se rafraîchir. Ici, le thermomètre affiche 35 degrés en cet après-midi d’hiver. Il vend des habits, sur le trottoir. « Je travaille dans la rue depuis que j’ai sept ans. Je m’adapte mieux quand il fait froid. Mais là, cette chaleur me fait du mal, ma tension baisse. C’est de plus en plus insupportable, c’est vraiment difficile à vivre », raconte-t-il.

Face à ces températures, les cariocas s’inquiètent de l’été qui les attend. Car cet hiver est chaud, mais aussi sec, avec des taux d’humidité inférieurs à 30%, ce qui est rare dans ce pays tropical, rappelle Lucia : « C’est horrible, et on remarque que chaque année, c'est pire. C’est toujours plus sec, et on le ressent dans les yeux, sur la peau, c’est difficile. »

Alors, pour réussir à dormir, certains ont déjà commencé à allumer leur ventilateur, comme Edi : « Cette année, nous n’avons pas eu d’hiver, nous sommes directement passés à l’été. Et les factures d’électricité triplent quand l’été arrive. Mais en réalité le coupable de tout ça, c'est l’Homme qui détruit la nature, les arbres, les rivières »

Des hivers de plus en plus chauds

« À l'avenir, les hivers seront probablement de plus en plus chauds », affirme Fabio Luiz Teixeira, professeur en sciences atmosphériques à l'Université de Sao Paulo. Selon les scientifiques, ces températures élevées sont le résultat du changement climatique et de la récente réapparition du phénomène El Niño. « Aujourd'hui, nous avons des températures supérieures de cinq degrés à la moyenne dans certaines régions ou villes du Brésil », explique Cleber Souza, météorologue à l'Inmet.

La partie la plus australe de l'Amérique du Sud a enregistré des records de chaleur en plein hiver. Les vagues de chaleur - à l'image de celle qui étouffe actuellement une bonne partie de l'Europe - commencent plus tôt, durent plus longtemps. Et elles deviennent de plus en plus intenses sous l'effet du changement climatique, a mis en garde un spécialiste de l'ONU dans un entretien à l'AFP.

Dans quelques jours au Brésil, une arrivée de courants d’air froids doit faire basculer les températures, et les alertes tempêtes devraient être déclenchées à Rio et dans la région.

