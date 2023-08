Toujours confronté à la sécheresse, le canal de Panama prolonge ses restrictions pour un an

L'accès au canal de Panama, voie de passage des navires de marchandises entre l'Atlantique et le Pacifique, sera réduit pendant un an en raison du manque de pluies, conséquence du changement climatique et du phénomène El Niño. Par ce canal, 6% du commerce maritime mondial transite, avec les États-Unis, la Chine et le Japon comme principaux pays l'utilisant. Des restrictions avaient été mises en place dès la fin du mois de juillet.

Les bateaux s'accumulent aux abords du canal de Panama, lequel doit réduire le trafic en raison d'un manque de pluies lié au changement climatique. AP - Agustin Herrera

Le nombre de navires autorisés à franchir le canal de Panama chaque jour a diminué drastiquement, passant de 40 à 32. Le tirant d'eau – la hauteur de la partie immergée du bateau – a été réduit à 44 pieds. Résultat : depuis le 30 juillet, on assiste à des embouteillages monstres de navires qui patientent, de part et d'autre du canal, pour pouvoir le franchir et un temps d'attente qui a grimpé en flèche : auparavant, il fallait de trois à cinq jours pour traverser, aujourd'hui il en faut onze. Cela ne devrait pas s'arranger avec le prolongement d'un an des restrictions. Mais les autorités responsables de la gestion du canal estiment que cette annonce doit permettre aux clients du canal de mieux « planifier » leurs futurs passages. Elles précisent aussi qu'elles pourraient revenir sur leur décision si, en septembre, octobre et novembre, de fortes pluies venaient à se déverser dans le bassin versant du canal et remplissaient les lacs. L'eau de pluie est indispensable pour déplacer les navires dans les écluses. Pour chaque passage de bateau, le volume d'eau douce nécessaire est d'environ 200 millions de litres. À lire aussiClimat: quels effets et quelles conséquences du phénomène El Niño?