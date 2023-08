États-Unis: motivé par la «haine raciale», un homme abat trois personnes en Floride

Une nouvelle fusillade aux États-Unis. La 470e depuis le début de l’année 2023. Un homme a tué trois personnes dans un magasin de Floride avant de se donner la mort. Pour les autorités, il ne fait aucun doute que le tireur était motivé par la haine raciale.

Extrait d'une vidéo diffusée lors de la conférence de presse de la police, le 26 août 2023, et montrant les armes du tireur de Jacksonville.

Les premiers coups de feu ont retenti peu après 13 h, heure locale, dans un magasin discount de Jacksonville, en Floride écrit notre correspondante aux États-Unis, Loubna Anaki. La fusillade a eu lieu près de l'université Edward-Waters, historiquement fréquentée par des étudiants noirs.

Idéologie « dégoûtante »

Un homme blanc, équipé d’une veste tactique, d’un pistolet et d’un fusil d’assaut a ouvert le feu sur les clients avant de retourner l’arme contre lui. Deux hommes et une femme sont morts sur le coup. Tous Noirs. Pour le shérif TK Waters, ils s’agit là clairement d’un crime racial : « Le tireur a laissé derrière lui plusieurs manifestes. Un à l’attention de ses parents, un autre pour les médias et un dernier pour les autorités. Ces textes détaillent la dégoûtante idéologie de haine du tireur. Pour parler clairement, cette fusillade était motivée par la race. Il détestait les Noirs. »

Le tireur, un homme âgé de la vingtaine était apparemment connu des services de police. Des croix gammées ont été dessinées à la main sur au moins une de ses armes, a encore déclaré TK Waters. l'homme a appelé ses parents juste avant de passer à l’acte. Mais lorsque ces derniers ont prévenu les autorités, il était déjà trop tard. Ron DeSantis, le gouverneur de Floride et candidat à la primaire républicaine, a immédiatement réagi, dénonçant « un acte de lâcheté ». Les États-Unis comptent davantage d'armes individuelles que d'habitants, en raison notamment de la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Un adulte sur trois possède au moins une arme et près d'un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme.

Prolifération des armes

La conséquence de cette prolifération est un taux très élevé de décès par arme à feu aux États-Unis, sans comparaison avec celui des autres pays développés. Plusieurs autres fusillades ont eu lieu en fin de semaine dans le pays. Plus tôt, samedi 26 août, au moins sept personnes ont été hospitalisées après des coups de feu lors d'un festival caribéen à Boston (nord-est), selon la police. La veille, deux femmes ont été blessées par balle à Chicago (nord) alors qu'elles assistaient à un match des White Sox, équipe de la ligue majeure de baseball nord-américaine.

(Avec AFP)

