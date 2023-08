Haïti: l'option d'une force offensive pour lutter contre les gangs armés serait privilégiée

Une nouvelle attaque perpétrée contre des religieux

Samedi 26 août, des religieux ont été tués et d’autres blessés lors d’une marche organisée par un pasteur pour aller déloger le gang opérant à Canaan, quartier situé à l’entrée nord d’Haïti. Les images sont choquantes et suscitent l’émoi dans la capitale haïtienne. Sur des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, des hommes et des femmes portant des t-shirts sur lesquels sont inscrit l’emblème de l’église et le nom du pasteur Marco, l'initiateur de la marche. Allongés sur le sol de Canaan, le corps inerte, ils sont couverts de sang. C’est l’œuvre des gangs de cette zone qui ont ouvert le feu sur une foule de religieux munie de machettes et de bâtons qui étaient venus les chasser de leur fief.

Pour une dame, assise par terre, les mains attachées, ce devait être une journée de prière, mais elle se retrouve à fournir aux bandits des explications sur sa présence à Canaan. Des images montrent certains religieux pris en otage par les bandits alors que des informations font croire que des personnes enlevées qui se trouvait dans les environs de Canaan ont été libérées. Des internautes se sont révoltés devant tant de vies gâchées à cause de l’irresponsabilité du leader religieux. Aucune information pour le moment sur le pasteur Marco, considéré comme un faiseur de miracles dans la capitale haïtienne. Pas de réaction non plus des autorités étatiques sur ce nouveau drame.