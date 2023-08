Présidentielle en Argentine: le ministre Sergio Massa tente de reprendre la main

En Argentine, le ministre de l’Économie et candidat à la présidentielle d’octobre Sergio Massa repart en campagne. Alors que l’économiste ultralibéral et antisystème Javier Milei est en tête des intentions de vote, le ministre avait dû se concentrer ces dernières semaines sur la stabilisation de l'économie. Il a tenté samedi de reprendre la main.

Publicité Lire la suite

Primes exceptionnelles pour les retraités et les salariés, réductions d’impôts pour les auto-entrepreneurs et les PME, crédit à la consommation, augmentation des allocations familiales… Sergio Massa essaye tant bien que mal de concilier sa casquette de candidat à la présidentielle avec celle de ministre d’une économie en crise, marquée par une inflation annuelle à plus de 113%.

De retour de Washington où la direction du Fonds monétaire international lui a demandé un tour de vis budgétaire, le ministre-candidat de la coalition péroniste a donné un coup de barre à gauche samedi. « L’Argentine a depuis 2018 un emprunt auprès du FMI, qui nous a obligé à dévaluer notre monnaie il y a quelques jours. Aujourd’hui, nous allons expliquer comment nous allons compenser les dommages que cela a causé aux PME, aux retraités, aux salariés, aux auto-entrepreneurs, aux travailleurs de l’économie social et aux groupes qui dépendent de programmes d’aides de l’État. L’objectif central est que chaque secteur de l’économie reçoivent un soutien de l’État. »

Alors que ses deux principaux concurrents de droite à la présidentielle du 22 octobre, Patricia Bullrich et Javier Milei, promettent des coupes drastiques dans les dépenses sociales, Sergio Massa essaye au contraire avec ces mesures d’incarner l’État-providence cher au péronisme, au risque de creuser le déficit fiscal.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne