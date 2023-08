Une chaleur extrême plombe le Texas, au bord de la rupture électrique

Le Texas fait face à des températures extrêmes, chacune des grandes villes, Dallas, Houston, San Antonio, ont atteint les 43°C la semaine dernière. Pour le cinquième jours en dix jours, le réseau électrique texan demande aux usagers de réduire leur consommation.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Cela fait deux mois que les températures dépassent les 38 degrés Celsius (°C) et le réseau électrique est proche de la rupture. Le Conseil de fiabilité électrique du Texas (Ercot), qui gère le réseau indépendant du reste des États-Unis, envisage des coupures de courant tournantes.

Il y a peu de vent, et les éoliennes, éléments essentiels qui soutiennent la production d’électricité de l’énergie fossile ne tournent pas à plein régime.

Avec plus de 13°C au dessus de la moyenne saisonière, la semaine passée à Houston la température a atteint le record de 47°C ressentis à l’ombre (jeudi, température mesurée de 43°C).

Et la demande en électricté, notamment pour la climatisation, frôle le maximum de la production au Texas.

Doug Lewin, est l’auteur de la newsletter Texas Energy and Power. « Si vous croyez que demander aux consommateurs de réduire leur consommation va nous permettre de résoudre nos problèmes, c’est complètement ridicule. Ça n’augure rien de bon pour l’hiver, le réseau a laché à l’été 2011 et ça a été a deux doigts de se reproduire à l’hiver 2021. Ces problèmes ne sont pas réglés. Si on vous dit qu’ils le sont, c’est faux », assène-t-il.

Sécheresse extrême

Selon lui il faudrait pousser les Texans à refroidir leur maison quand l’énergie solaire est présente, dans l’après-midi, pour éviter les pics de consommation entre 18 et 21h.

Cette canicule va de pair avec la sécheresse. Pas la moindre goutte de pluie à Houston depuis deux mois. La municipalité a pris des mesure de conservation de l’eau.

« On doit gérer cette crise, et, pour y faire face, il faut réduire l’utilisation de l’eau autant que possible », confesse simplement Sylvester Turner, le maire de Houston

Interdiction de faire du feu ou un barbecue dans les 4/5e du Texas et, à partir de ce dimanche, interdiction d’arroser cinq jours sur sept à Houston, interdiction étendue à six jours sur sept à Austin.

Ceux qui veulent conserver une pelouse verte malgré l’extrême sécheresse risquent une amende qui peut monter jusqu’à 2000 dollars.

