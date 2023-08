À la Une: 60 ans après «I have a dream», des disparités qui persistent entre Noirs et Blancs aux États-Unis

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

60 ans après la marche sur Washington, le président américain Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris vont recevoir aujourd'hui les organisateurs du rassemblement de 1963 et la famille de Martin Luther King dans le bureau Ovale. Et ce matin, le locataire de la Maison Blanche signe une tribune dans le Washington Post intitulée : « Nous devons continuer à marcher vers le rêve du Dr King ».

Il y a toujours « des barrières systémiques qui empêchent les Noirs américains de créer une entreprise, de posséder une maison, d'envoyer leurs enfants à l'école et de prendre leur retraite dans la dignité », constate Joe Biden. Pour mettre fin aux inégalités raciales, le président démocrate explique qu'il était nécessaire de changer de modèle économique. Sous son administration, l'État fédéral soutient directement les classes populaires, et non pas les élites. Des « investissements sans précédents », écrit-il, pour aider les Noirs américains à créer leurs entreprises, accéder aux soins, garantir une bonne formation à leurs enfants. Résultat : « Depuis le printemps, le taux de chômage des Noirs est historiquement bas, et le nombre d'enfants noirs vivant en pauvreté a été divisé par deux », se félicite Joe Biden, dans le Washington Post.

Pourtant, de nombreux autres éditorialistes soulignent aujourd'hui le manque d'équité persistant. Le Daily Gazette, le journal de Schenectady dans l'État de New York, estime que certes, « le taux de pauvreté incroyablement élevé au sein de la communauté noire a diminué depuis l'époque de Martin Luther King, passant de 51% en 1963 à 20% en 2021. Mais avec un Noir américain sur cinq qui vit aujourd'hui encore sous le seuil de pauvreté – contre seulement un Blanc sur douze –, ce n'est franchement pas le moment de faire sauter les bouchons de champagne », ironise l'éditorialiste.

« L'écart de revenus entre les Noirs et les Blancs ne s'est pratiquement pas réduit non plus », déplore de son côté le Sun Sentinel. « En 1967, les Afro-Américains gagnaient 58 cents pour chaque dollar gagné par les Blancs. En 2021, ce chiffre est passé à 62 cents. À ce rythme, il faudrait 513 ans supplémentaires aux familles noires pour atteindre la parité de revenus avec leurs pairs blancs. La réduction de l'écart de richesse entre Noirs et Blancs a été encore plus lente », poursuit le journal local de Floride. « En 1962, un Noir disposait de 12 cents de richesse pour chaque dollar de richesse d'un Blanc. Aujourd'hui, les Noirs disposent de 18 cents pour chaque dollar de richesse des Blancs. À ce rythme, il faudrait encore 780 ans pour que la richesse des Noirs soit égale à celle des Blancs. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne