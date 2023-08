Au Mexique, une rentrée sous tension avec des livres scolaires brûlés

Au Mexique, ce lundi 28 août, c’est la rentrée scolaire. Une rentrée sous tension avec la « guerre » lancée depuis plusieurs semaines contre les livres scolaires gratuits dans l’enseignement public. Des livres accusés de tous les maux, et qui ont même été brûlés en place publique la semaine dernière.

Il y a une semaine, des parents ont brûlé une centaine de manuels gratuits dans le Chiapas, les accusant, à la suite d’un pasteur évangélique, de défendre «le communisme, l’homosexualité et le lesbianisme». (Image d'illustration)

« C’est très rétrograde, c’est moyenâgeux, c’est l’inquisition, de détruire et de brûler des livres », a réagi le président de gauche Manuel Lopez Obrador. Il y a une semaine, des parents ont brûlé une centaine de ces manuels dans le Chiapas en les nommant de « diable » et les accusant, à la suite d’un pasteur évangélique, de défendre « le communisme, l’homosexualité et le lesbianisme ». Les familles ont estimé que les manuels défendaient les parents séparés, les familles monoparentales ou les couples du même sexe, a détaillé le site d'information El Pais.

Dans l’État d’Aguascalientes, ce sont des milliers de personnes qui ont manifesté derrière la banderole « Éducation oui, endoctrinement non ». Aguascalientes est contrôlé par le Parti d’action nationale, de centre droit, dont le président a encouragé les parents à jeter les manuels ou en arracher des pages qui ne leur conviennent pas. Marko Cortes reproche, entre autres, à ces livres de réécrire l’histoire dans un sens favorable à Manuel Lopez Obrador, en parlant par exemple de « fraude » au sujet de la présidentielle de 2006, officiellement perdue par le chef de l’État.

Prôner « l’égalité des genres, la diversité, la justice sociale »

Le président Obrador a réagi à l'affaire des manuels brûlés en attaquant le « conservatisme » de la droite. Ces livres prônent, a expliqué la ministre de l’Éducation, « l’égalité des genres, la diversité, la justice sociale ». La refonte des manuels scolaires s'inscrit dans le cadre d'un programme de son gouvernement intitulé « la nouvelle école mexicaine ». L'objectif est de promouvoir « un apprentissage d'excellence, inclusif, pluriculturel », lit-on dans un document du secrétariat de l'Éducation publique daté de 2019, juste après l'élection de Lopez Obrador.

La Cour suprême a quand même ordonné la suspension de la distribution des livres dans deux États gouvernés par des partis d’opposition, à moins d’un an de la présidentielle. L'Union nationale des pères de familles (UNPF) a également déposé un recours en justice contre la diffusion des nouveaux livres. L'UNPF accuse le gouvernement de les avoir rédigés sans concertation, « dans le dos » des Mexicains.

(Et avec AFP)

