Québec: une rentrée scolaire marquée par la pénurie d’enseignants et de personnel

Cela fait plusieurs années que les écoles primaires et les collèges font face à un manque de professeurs, mais cette année, c'est encore plus accentué. Au point que le ministre de l’Éducation a lancé à plusieurs reprises des appels aux retraités de l’enseignement, ou même à celles et ceux qui sentent une vocation à se retrouver devant des élèves, même sans même avoir un diplôme en pédagogie.

La rentrée des élèves canadiens a lieu le mardi 29 août 2023. Getty Images - FatCamera

Par : RFI Suivre

Cela ressemble à une crise généralisée, raconte la correspondante de RFI au Québec, Pascale Guéricolas. Comme dans plusieurs autres secteurs en proie au manque de main-d'œuvre, l'éducation vit de plein fouet la hausse du nombre de retraités comparée à la population active. Un phénomène encore accentué depuis la pandémie. Mais surtout, de plus en plus d'enseignants quittent leur profession, parfois quelques années à peine après être entrés en poste. Beaucoup vivent très mal le nombre grandissant des cas lourds en classe. On leur demande de prendre en charge des enfants parfois violents, souvent anxieux, difficilement intégrables dans un groupe sans leur donner les moyens de les aider. Fuite des élèves vers le secteur privé En fait, au collège, l'école publique fait face à un autre phénomène. Celui de la concentration dans certaines classes des élèves le plus en difficulté. Pourquoi ? Parce que les meilleurs éléments prennent la direction du privé, largement subventionné par l'état, ou de programmes spécialisés au public en sport, en art ou autres. Tout cela crée une école à trois vitesses, qui laisse un grand nombre d'élèves sur la touche et décourage les enseignants. Le nombre de postes disponibles dans d'autres professions les incite à quitter ce navire qui prend l'eau de toutes parts. L'éducation : une priorité, assure le gouvernement Le 23 août dernier, le premier ministre du Québec, François Legault a expliqué que son gouvernement multipliait les actions pour combler les postes vacants et redit son appui aux enseignants du Québec. L'éducation a toujours été ma priorité. pic.twitter.com/bb0kJ5Sc86 — François Legault (@francoislegault) August 23, 2023 Les pouvoirs publics ont promis davantage d'aide au primaire, du personnel de l'école qui devrait épauler les enseignants dans leur classe. Ce coup de pouce dépend cependant des négociations qui ont lieu actuellement entre le gouvernement et les syndicats pour le renouvellement des conventions collectives. De leur côté, les facultés facilitent l'accès des étudiants en dernière année à la profession, en permettant que le stagiaire soit embauché par l'école qui l'accueille. Des diplômés en histoire, en maths, en physique, prennent aussi des classes en charge au collège, tout en suivant en parallèle des cours de pédagogie. Certains retraités acceptent aussi de revenir à l'école, en raison de certains incitatifs financiers. Tout cela devrait permettre de ne pas avoir trop de professeurs manquants en ces jours de rentrée. À lire aussiCrise du logement: l'idée de limiter le nombre d'étudiants étrangers au Canada fait polémique