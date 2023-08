À la Une: aux États-Unis, témoignage de l’ancien chef de cabinet de Donald Trump

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

L’ancien chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, avait été inculpé à la mi-août, comme 17 autres accusés, dont Donald Trump, pour avoir tenté d’inverser le résultat de la présidentielle en Géorgie. Ce lundi, raconte le Washington Post, l’ancien chef de cabinet a témoigné pendant quatre heures devant une cour fédérale de Géorgie. Il a affirmé qu’il avait « aidé à remettre en cause le résultat de l’élection en raison d’un intérêt fédéral pour "des élections libres et justes", afin de construire une confiance nationale dans le résultat et permettre un transfert pacifique du pouvoir ». « Meadows veut obtenir le transfert de son dossier de l’État de Géorgie au niveau fédéral », explique le quotidien, et pour cela affirme qu’il a agi en tant qu’officier fédéral. S’il obtient ce transfert, les avocats de ses co-accusés devraient demander la même chose pour leurs clients, en plaidant que la décision du juge couvre tous les inculpés dans l'affaire. Avantages pour le camp Trump d'un procès fédéral, explique le New York Times : les procédures pourraient être ralenties, et puis les jurés pourraient être choisis au-delà du comté de Fulton, dans des comtés où l’ancien président bénéficie éventuellement de plus de soutiens.

À lire aussiÉtats-Unis: Trump incarcéré brièvement et pris en photo en prison, une première pour un ex-président

Au Chili, peine de prison confirmée pour sept anciens soldats

Au Chili, la Cour suprême a confirmé ce lundi les peines d’emprisonnement à l’encontre de sept anciens soldats pour le meurtre en 1973 du chanteur Victor Jara, au lendemain du coup d’État militaire du général Pinochet. « À deux semaines de la commémoration des 50 ans du coup d’État », souligne La Tercera, six des anciens soldats sont condamnés pour enlèvement et homicides sur la personne du chanteur et directeur théâtral Victor Jara et celle du directeur de prisons du gouvernement de Salvador Allende, Littré Quiroga. Ils écopent de peines allant de 8 à 25 ans de prison.

La Cuarta rappelle que le 12 septembre, les militaires s’étaient emparés de Victor Jara qui donnait des cours à l’Université technique d’État. Il est ensuite emmené au stade Chile, avec d’autres professeurs, étudiants et travailleurs, qui est transformé en centre de détention. « Les militaires le reconnaissent immédiatement et commencent à l’attaquer et à l'insulter », écrit le journal, qui rappelle que « Jara et Quirago ont été séparés des autres et soumis à de cruelles tortures ».

Ces condamnations sont tombées ce lundi, alors que l’Université de Santiago du Chili inaugurait une exposition bien particulière, avec 50 ans de retard, raconte El Mostrador : « "Por la vida siempre" devait alerter sur les périls d’une guerre civile et de la chute de la démocratie », raconte le journal, « elle devait être inaugurée le 11 septembre par le président Allende, qui devait annoncer un referendum pour trouver une solution à la crise politique traversée par le pays. Mais elle a été bombardée, en même temps que le bâtiment principal de l’université ».

Ce lundi, c’est le président Boric qui était à l’inauguration, écrit La Tercera : « Aujourd’hui, avec la nouvelle inauguration de cette exposition, nous donnons une continuité à l’histoire. Nous nous souvenons aussi de nos morts, qui sont les morts du Chili et chantent la vie ».

À lire aussiChili: sept ex-militaires condamnés pour le meurtre du chanteur Victor Jara sous la dictature

Au Guatemala, suspension du parti du président

Au Guatemala, le Tribunal suprême électoral a suspendu le parti du président élu Bernardo Arevalo, Semilla. Le jour où le Tribunal spécial électoral officialisait les résultats du second tour de la présidentielle, écrit Prensa Libre, il suspendait, à travers le Registre des Citoyens, son parti Semilla – le bureau de la procureure avait déjà tenté de le faire lors de l’entre-deux-tours. Semilla a annoncé ce lundi son intention de présenter un recours en nullité contre cette décision. « Nous sommes élus, le Registre des Citoyens a fait quelque chose d’illégal et nous ne renoncerons pas à la démocratie », titre La Hora, résumant les propos tenus hier par le président Arevalo.

Parallèlement, écrit Prensa Libre, un collectif regroupant plusieurs organisations a annoncé de nouvelles manifestations devant le bureau du procureur général pour que soient respectés les résultats des élections. Des rassemblements qui ont débutés ce lundi. La procureure Consuelo Porras, raconte Prensa Libre, voulait les faire interdire et interdire les critiques de sa gestion, mais sa demande a été repoussée par la Cour constitutionnelle.

À lire aussiGuatemala: «le Parlement n'est pas du tout du côté» du président élu Bernardo Arévalo

Eminem Vs Vivek Ramaswamy

Le rappeur Eminem demande au candidat à la primaire républicaine pour la présidence Vivek Ramaswamy d’arrêter d’utiliser ses chansons. Vivek Ramaswamy, raconte Politico, avait plus tôt dans le mois, rappé sur la chanson d’Eminem « Lose Yourself » pendant sa campagne, dans l’Iowa ; la vidéo était devenue virale. Ce qui n’a pas plu à Marshall Mathers III – le vrai nom d’Eminem. Selon une lettre rapportée par le Daily Mail, l’organisme d’Eminem qui gère les droits d’utilisation de sa musique a prévenu le candidat que toute nouvelle utilisation d’un de ses titres serait considérée comme une infraction grave. Le Washington Post rappelle que ce n’est pas la première fois que l’artiste « snobe » les républicains : en 2016, Eminem avait sorti un titre-surprise mettant en garde les Américains contre Donald Trump. Et en 2020, il avait laissé Joe Biden utiliser dans un de ses spots de campagne le fameux « Lose yourself » utilisé par Vivek Ramaswamy.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne