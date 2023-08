À la Une: ouragan Idalia, la Floride fuit ou se barricade

Revue de presse des Amériques

L'ouragan Idalia de catégorie 4 a touché la Floride et ravagé une large partie de la côte du golfe du Mexique, submergeant des maisons et des véhicules, transformant les rues en rivières et détruisant des lignes électriques.

Publicité Lire la suite

1,5 million de personnes ont été appelées à quitter le territoire, dans une trentaine de comtés, par les autorités. Des autorités qui « se tiennent prêtes et le font savoir », souligne le quotidien local the Miami Herald. Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, insistait déjà mardi sur les moyens déployés par l'État. « 55 000 membres de la Garde nationale, 25 000 agents pour restaurer les réseaux électriques endommagés [...] et des hangars avec vivres et couvertures, ainsi que matériels de soin pour accueillir d'éventuels sinistrés », complète le journal.

Mais certains habitants n'ont pas pris la mesure du danger et ne compte pas partir. USA Today donne la parole à Michael Bobbitt, un pêcheur de palourdes de Cedar City, 700 habitants à peine. Il a décidé de rester jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire à l'aube. Mais c'est pour aider à évacuer ceux qui rechignent à partir. Le pêcheur décrit des « scènes d'apocalypse, des pontons et des rues disparus sous les eaux », rapporte USA Today. « Tous les habitants de Floride ne sont pas des experts dans la préparation aux tempêtes », rappelle le Washington Post. Dans la zone du parc naturel de Big Bend, certains habitants sont arrivés récemment et n'éprouvent pas véritablement le risque. Le shérif du comté de Wakkula a passé la nuit dernière à frapper aux portes pour convaincre les derniers récalcitrants, rapporte le quotidien national. « Nous ne pouvons pas les forcer, mais nous leur expliquons les faits », confie encore une coordinatrice de l'aide d'urgence dans le comté voisin de Franklin.

À lire aussiÉtats-Unis: l'ouragan Idalia a touché terre en Floride

Un gouvernement haïtien absent

En Haïti, des populations civiles prises dans l'étau des violences des gangs ne trouvent aucun écho auprès des autorités, dénonce l'éditorialiste du National. L'écrivain Gary Victor dénonce la légèreté des autorités, responsable selon lui de la fuite de la population dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince. À Carrefour-Feuilles, « clairement, la situation des déguerpis n'intéresse pas l'actuel gouvernement qui ne fait que garder son mutisme [...] malgré les messages de détresse des victimes », dénonce l'écrivain. C'est dans ce contexte que les forces armées demandent des moyens supplémentaires pour agir contre les gangs. Malgré un dénuement évident – 1 500 personnels –, « nous sommes là, nous sommes disponibles » affirme leur chef le général Jodel Lesage dans le journal Le Nouvelliste. Au lieu d'attendre une force multinationale, il faut, estime-t-il, « renforcer les capacités opérationnelles » de ses hommes et ses femmes.

À écouter aussiJournal d'Haïti : La police aurait-elle pu éviter le drame de Canaan en Haïti?

Xiomara Castro en recherche de consensus

Au Honduras, la présidente de gauche Xiomara Castro parmi la foule de ses partisans mardi soir, pour leur demander de faire pression sur les députés. En cause, l'élection d'un procureur général, qui est bloquée faute de majorité. La présidente avait appelé les sympathisants de son parti « Libre » à affluer de tout le pays jusqu'à la capitale. Ils étaient plusieurs milliers à l'écouter hier face au Palais présidentiel, « haranguant et appelant les députés l'opposition à l'esprit de consensus », rapporte le journal hondurien La Prensa. Debout face à la foule, elle a aussi dénoncé ce blocage qui l'empêche selon elle de « continuer la lutte pour refonder le pays ». Sous les yeux de son mari et ancien président renversé Manuel Zelaya, décrit le journal La Tribuna, la présidente hondurienne a annoncé que ce mercredi, elle donnerait des instructions « en direct à la télévision nationale ». Une manière de maintenir la pression alors qu'une nouvelle session de vote doit se tenir ce matin même au Congrès, explique le journal El Heraldo.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne