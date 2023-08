États-Unis: l'ouragan Idalia touche durement la Floride et le sud-est du pays

« Il y a beaucoup de vagues submersives », témoigne un habitant de Floride

Spencer Bahr documente la tempête sur les réseaux sociaux. Il habite dans le centre de la Floride, pas très loin de la côte. « Mes amis et moi, nous allons bien. Mais à environ une demi-heure de route vers la côte ouest, il y a beaucoup de vagues submersives. Tous ceux qui ont des maisons là-bas me disent qu’elles sont complètement inondées. À Tampa, on a des vagues à peu près habituelles lors d'une tempête, mais du côté de New Port Richey, j’ai des amis qui ont des maisons qui sont complètement sous l’eau. Leurs bateaux sont à la dérive, loin de leur quai, parce que le niveau de l’eau est plus élevé que la longueur des amarres. Partout ce sont des vagues submersives de 1 mètre cinquante à trois mètres. »